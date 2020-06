Ce se întâmplă cu abonații HBO Go din România, acum că există HBO Max

HBO Max a ajuns în atenția tuturor după ce-a retras filmul Pe aripile vântului, pentru moment. Dar, independent de decizia asta, în România avem HBO Go. Ce se va întâmpla cu acest serviciu de acum înainte?

La final de mai, HBO Max a fost lansat oficial. E mai scump decât Netflix și principalul avantaj ar fi arhiva impresionantă de filme și seriale de care dispune. Totodată, e disponibil doar pentru utilizatori din Statele Unite ale Americii. Iar odată cu retragerea temporară a filmului Pe aripile vântului și-a asigurat și ceva promovare.

WarnerMedia (deținută de AT&T), compania care controlează acest serviciu, are odată cu Max un portofoliu care pare un pic haotic. Ai întâi HBO, care-i canalul TV cu conținut premium, pe care îl plătești la operatorul de cablu.

Are HBO Now, serviciu de streaming care costă 15 dolari pe lună și e folosit cu precădere în SUA și Marea Britanie. Totodată, are HBO Go, serviciul cu care ești familiarizat în România și la care ai acces, cel mai probabil, prin furnizorul de cablu, internet sau operatorul de telefonie mobilă. E și mult mai ieftin decât Now sau Max (care costă tot 15 dolari).

În fine, e din mai 2020 HBO Max, produsul premium care ar trebui să le înlocuiască pe Now și Go. Dar când? Și, mai ales, când se va întâmpla asta în România?

HBO Max e, deocamdată, în SUA. Și va mai fi o vreme doar acolo

Cea mai mare problemă pe care o au serviciile de streaming e licențierea conținutului. Netflix, de exemplu, poate să difuzeze oriunde producțiile sale, dar nu și pe cele obținute de la terți. Asemenea se întâmplă și cu HBO Max, care se bazează pe un conținut care e deja folosit printr-un sistem de licențiere în anumite țări. Astfel, în SUA i-a fost cel mai ușor să rezolve situația. E, totodată, cea mai mare piață pe care putea lansa.

Pe scurt, librăriile de conținut ale Now și Go pot fi integrate rapid în Max (ceea ce s-a întâmplat în SUA). Doar că diferă modul în care ai obținut abonamentul. Go fiind mai ieftin în România, de exemplu, fie compania scade prețul pentru clienții existenți, fie îl mărește la nivelul Max din SUA (sau la 15 euro).

Singurele detalii despre o extindere a serviciului indică o lansare în 2021, atât în Europa, cât și în America de Sud și Asia. Și, recent, s-a aflat că aplicațiile Now și Go au fost actualizate și înlocuite cu Max în SUA. Până pe 31 iulie, cele două aplicații vor fi retrase de pe platformele importante de smart TV.

În Europa, și la nivel global, Netflix stă, deocamdată, cel mai bine. Are cea mai mare colecție de conținut – în comparație cu Apple sau Amazon – și e prezent în cele mai multe țări – în comparație cu Disney+ sau HBO Max.

Dacă ai HBO Go în prezent, în România, până la finalul anului poți sta fără griji. Foarte probabil vei sta fără griji până la jumătatea lui 2021. HBO Max, când va ajunge la noi sau în țările care au HBO Go, ar putea fi inclus din nou în pachetul de abonare la cablu sau telefonie mobilă. Mai rămâne de văzut care va fi costul și dacă va fi lansat în 2021 și în regiunea asta.