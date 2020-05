Rivalul Netflix s-a lansat: ce promite HBO Max și cu ce vine nou pe piață

Piața serviciilor de streaming video începe să se aglomereze și Netflix își poate pierde din poziția dominantă avută în ultimii ani. HBO Max s-a lansat în Statele Unite și are în plan să se extindă și-n Europa.

Netflix a dominat piața serviciilor de streaming video ani la rândul. Dar s-ar putea ca poziția să-i fie amenințată pe măsură ce tot mai multe companii intră pe această zonă. HBO Max e una dintre ele. Serviciul, care va reuni toate celelalte platforme pe care le are deja HBO, s-a lansat în Statele Unite.

Platforma e valabilă deja, lansarea având loc miercuri, 27 mai. Varianta premium costă 14,99 dolari pe lună, mai scump decât Netflix și Disney, dar oferă acces la o serie de filme și seriale, dar și la producții iconice precum Friends.

HBO Max s-a lansat: cum vrea să se bată cu Netflix

HBO Max are un mare avantaj în fața competitorilor săi. Are în spate gigantul Warner Media, cu care speră să se bată cu alți jucători din piață precum Netflix, Disney+, Hulu sau Peacock. HBO Max e disponibil pentru telefoanele cu Android, pe dispozitivele Apple și vine instalat pe majoritatea Smart TV-urilor. Serviciul are și anumite categorii grupate sub formă de hub-uri:

De precizat că noul serviciu va îngloba tot ce există acum de la HBO pe piață – adică HBO Now, HBO Go și alte platforme ale grupului. Pentru utilizatorii din Statele Unite, există conținut gratis la MAX dacă aceștia plătesc abonament la un furnizor de cablu care are deja o înțelegere în acest sens cu Warner Media.

Printre producțiile cu care speră să se impună se numără “Friends,” “The Big Bang Theory” și “Lord of the Rings.”

Deocamdată, HBO Max s-a lansat doar în Statele Unite și e de așteptat să ajungă și-n Europa în perioada următoare. S-ar putea ca România să nu fie sărită din schemă, mai ales că beneficiezi acum de HBO Go. Cel mai probabil, această platformă va fi ținută în viață până când apare HBO Max.