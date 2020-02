Ce faci dacă nu-ți mai poți închide PC-ul cu Windows 7, din cauza Microsoft

A trecut aproximativ o lună de când Microsoft a încetat să ofere suport tehnic utilizatorilor de Windows 7, dar continuă să saboteze experiența celor care refuză să treacă la Windows 10.

În urmă cu câteva zile, au apărut online detalii legate de un bug foarte supărător apărut în Windows 7. În teorie, nu ar trebui să mai folosești acest sistem de operare pentru că Microsoft nu mai ofertă actualizări de securitate pentru el și ești vulnerabil la o serie de probleme. Apropo de probleme însă, cele mai enervante se pare că sunt provocate chiar de către inginerii Microsoft.

Atât pe Reddit, cât și pe forumul oficial al companiei americane, oamenii se plâng în legătură cu faptul că nu-și mai pot închide sistemele cu Windows 7. În momentul în care încearcă această operațiune aparent banală, se confruntă cu un mesaj de eroare prin care li se atrage atenția asupra faptului că nu mai mai au permisiunea să facă acest lucru. Mesajul este simplu ”You don’t have permission to shut down this computer”. Singura opțiune este să apeși pe Ok și să revii la desktop.

Din fericire, există o soluție permanentă la această problemă, în contextul în care Microsoft nu o va rezolva niciodată. Apasă pe Windows + Run pentru a deschide fereastra de Run și tastează acolo ”gpedit.msc” fără ghilimele. Confirmă inițierea comenzii cu Enter. În partea stângă, în structura arborescentă, accesează Computer Configuration > Windows Settings > Security Settings > Local Policies > Security Options. În partea dreaptă, după ce ai făcut click în stânga pe Security Options, fă dublu click pe User Account Control: Run all administrator in Admin Approval Mode. În noua fereastră, apasă pe Enable. Închide fereastra.

În teorie, aceste modificări intră în vigoare după restart, dar acest gest nu este posibil pentru tine. Ca urmare, deschide din nou fereastra de Run cu Windows + R și tastează acolo ”gpupdate /force”. Confirmă rularea comenzii prin apăsarea tastei Enter. Repornește-ți sistemul ca de obicei.