Cât costă Dacia cu motor de Mercedes și ce putere are

Ai putea crede, fără să fii judecat, că modelele Dacia sunt un fel de mașini Renault, dar cu tehnologie mai veche. Sunt însă dotări tehnice care justifică achiziția, cum e cazul motorului folosit de mai multe companii mari.

Dacia electrică întârzie, dar compania actualizează la acest început de an modelele. Astfel, vei vedea Sandero, Duster sau Logan cu motor GPL care poate fi alimentat atât cu gaz, cât și cu benzină. Independent de această veste ai motorul 1.3 TCe de 130 CP pentru Duster.

De ce e special acest motor? E același folosit de Mercedes pe mașinile din clasa A, dar e prezent și pe Nissan Qashqai, și pe Renault Kadjar. Partea proastă e că mașina are cutie manuală. Dacia Duster cu acest motor e acum lăudată de publicația britanică The Sun și e catalogata drept chilipir. Cu un preț între 15.000 de euro și sub 18.000 de euro, în funcție de dotări, ai putea-o lua în calcul.

A doua generație Dacia Duster e un SUV de luat în seamă

Din 2019, Dacia Duster e o mașină mai bună. Nouă generație, deloc radical schimbată la nivel de design, e mai de încredere decât generația precedenta. Beneficiază și de două motoare mai puternice: 1.3 TCe de 130 CP și 150 CP, iar de anul acesta versiunea cu GPL poate parcurge distanțe de până la 1.000 de kilometri.

Modelul în cauză are un motor TCe 100 Eco-G. Iar numele înseamnă că poate funcționa atât pe benzină, cât și pe gaz. În teorie, costul per carburant scade cu circa 30%, iar avantajul e că ai două rezervoare pe care te poți baza.

Rezervorul pentru GPL este realizat din oțel și e montat în locul roții de rezervă. Astfel, nu pierzi din spațiul portbagajului pe noua Dacia Duster. Când nu mai ai gaz în rezervor, mașina trece automat pe benzină și îți continui călătoria. Recent, au fost anunțate și Dacia Logan, și Sandero pe GPL.