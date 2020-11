Când se lansează Samsung Galaxy S21: noul telefon va veni în trei variante

Samsung continuă să vândă foarte bine telefoane, dar nu-și mai face banii din terminale de top precum Galaxy S sau Galaxy Note. Vrea să schimbe asta cu viitorul Galaxy S21.

Seria de terminale Galaxy S20 a fost dezvăluită pe 11 februarie 2020, iar primele unități au fost livrate pe 6 martie. Pentru că nu s-au reflectat în succesul răsunător sperat de Samsung și nici noile Galaxy Note 20 nu au făcut o treabă foarte bună în a spăla păcatele, sud coreenii s-au gândit să se grăbească în privința lansării seriei Galaxy S21.

Conform datelor publicate de Jon Prosser pe Twitter, Samsung va dezvălui noua serie Galaxy S21 pe 14 ianuarie. Va fi formată din 3 smartphone-uri, iar acestea vor ajunge la utilizatori la scurt timp după conferința online, pe 19 ianuarie 2021. Precomenzi vor putea fi făcute în ziua conferinței.

Nici măcar nu trebuie să faci comparație cu Galaxy S20. Dacă datele vehiculate pentru S21 se confirmă, aceasta va fi lansarea cea mai devreme din an pentru orice Galaxy S.

Dincolo de detaliul de context, discutăm de Galaxy S21, Galaxy S21+ și Galaxy S21 Ultra. Culorile disponibile vor varia semnificativ de la un model la altul. S21 va putea fi cumpărat cu finisajele gri, roz, violet și alb. S21+ va fi disponibil doar în culorile negru și argintiu. S21 Ultra, cel mai bun telefon din noua serie, va putea fi achiziționat în versiuni de culoare neagră, argintie și violet.

Ca un detaliu în plus desprins din nou set de zvonuri, se pare că producția nu se va realiza în China. În schimb, noile smartphone-uri de top de la Samsung se vor asambla în Brazilia, Indonezia și Vietnam. Coreea de Sud este de asemenea pe listă. Nu este exclus ca aceste zvonuri să se mai schimbe în preajma conferinței efective.

A little late on the colors Jon. Here they are by model… pic.twitter.com/O81EBbPriw

— Ross Young (@DSCCRoss) November 4, 2020