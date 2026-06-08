Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel începe pe 8 iunie. Zilele în care este dezlegare la pește

Cât durează Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel în 2026

Data de început a postului este stabilită în fiecare an după Duminica Tuturor Sfinților, iar durata sa depinde de momentul în care a fost sărbătorit Paștele.

În 2026, postul începe pe 8 iunie și se încheie pe 28 iunie, inclusiv. Astfel, credincioșii au la dispoziție aproximativ trei săptămâni pentru reculegere și pregătire sufletească înaintea praznicului Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Această perioadă este una dintre cele mai lungi din ultimii ani pentru acest post, oferind mai mult timp pentru participarea la slujbe, rugăciune și fapte de milostenie.

Zilele în care există dezlegare la pește

Comparativ cu Postul Paștelui sau cu Postul Crăciunului, rânduiala Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel este considerată mai ușoară din punct de vedere alimentar.

În timpul acestei perioade există mai multe zile cu dezlegare la pește, în special sâmbăta și duminica. De asemenea, în anumite zile sunt permise untdelemnul și vinul, iar unele sărbători religioase din timpul postului aduc dezlegare și la pește.

Aceste rânduieli au rolul de a ajuta credincioșii să respecte postul fără dificultăți majore, accentul fiind pus în primul rând pe latura spirituală.

Care este semnificația acestui post

Tradiția Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel datează din primele secole creștine și este legată de activitatea misionară a apostolilor după Pogorârea Sfântului Duh.