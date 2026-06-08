Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel începe pe 8 iunie. Zilele în care este dezlegare la pește
Începând cu data de 8 iunie, credincioșii ortodocși intră în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre perioadele importante de pregătire duhovnicească din calendarul bisericesc. Acest post este ținut înaintea sărbătorii închinate celor doi mari apostoli, prăznuiți anual la 29 iunie.
Pentru mulți creștini, această perioadă reprezintă un prilej de rugăciune, cumpătare și apropiere de valorile credinței, fiind considerată o etapă de pregătire spirituală înaintea unei mari sărbători religioase.
Cât durează Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel în 2026
Data de început a postului este stabilită în fiecare an după Duminica Tuturor Sfinților, iar durata sa depinde de momentul în care a fost sărbătorit Paștele.
În 2026, postul începe pe 8 iunie și se încheie pe 28 iunie, inclusiv. Astfel, credincioșii au la dispoziție aproximativ trei săptămâni pentru reculegere și pregătire sufletească înaintea praznicului Sfinților Apostoli Petru și Pavel.
Această perioadă este una dintre cele mai lungi din ultimii ani pentru acest post, oferind mai mult timp pentru participarea la slujbe, rugăciune și fapte de milostenie.
Zilele în care există dezlegare la pește
Comparativ cu Postul Paștelui sau cu Postul Crăciunului, rânduiala Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel este considerată mai ușoară din punct de vedere alimentar.
În timpul acestei perioade există mai multe zile cu dezlegare la pește, în special sâmbăta și duminica. De asemenea, în anumite zile sunt permise untdelemnul și vinul, iar unele sărbători religioase din timpul postului aduc dezlegare și la pește.
Aceste rânduieli au rolul de a ajuta credincioșii să respecte postul fără dificultăți majore, accentul fiind pus în primul rând pe latura spirituală.
Care este semnificația acestui post
Tradiția Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel datează din primele secole creștine și este legată de activitatea misionară a apostolilor după Pogorârea Sfântului Duh.
Potrivit învățăturii Bisericii, Sfinții Apostoli se pregăteau prin post și rugăciune înainte de a pleca să propovăduiască Evanghelia. Din acest motiv, credincioșii sunt îndemnați să urmeze exemplul lor prin înfrânare, rugăciune și apropiere de Dumnezeu.
Preoții subliniază că postul nu înseamnă doar renunțarea la anumite alimente, ci și schimbarea comportamentului, cultivarea răbdării, a iertării și a compasiunii față de cei din jur.
Ce este recomandat să evite credincioșii
Pe durata postului, Biserica îi îndeamnă pe creștini să evite excesele, petrecerile zgomotoase și conflictele. Totodată, în această perioadă nu se oficiază cununii religioase.
Din punct de vedere alimentar, postul presupune renunțarea la carne, lapte, ouă și produse derivate, cu respectarea dezlegărilor prevăzute de calendarul bisericesc.
Credincioșii sunt încurajați să participe la slujbe, să se spovedească, să facă fapte bune și să acorde mai multă atenție vieții spirituale.
Postul se încheie pe 28 iunie, iar pe 29 iunie Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, două dintre cele mai importante figuri ale creștinismului.