Boris Johnson, la terapie intensivă: primul lider al unui stat important, în stare gravă din cauza coronavirus

Starea de sănătate a lui Boris Johnson s-a agravat mult în ultimele 24 de ore, la aproximativ o săptămână după ce premierul britanic a fost depistat pozitiv cu coronavirus.

La nivelul Europei, Boris Johnson a fost unul dintre liderii de stat care a amânat cel mai mult luarea unor măsuri serioase pentru prevenirea răspândirii pandemiei. Oficialul britanic a insistat foarte mult pe principiul imunității de grup, care pleacă de la premisa că un număr foarte mare de persoane se infectează. Având în vedere starea sa la această oră, cu o armată de medici în spate, este mai evident ca niciodată faptul că acel principiu nu funcționează pentru o parte importantă din populație.

În mai puțin de 24 de ore, starea premierului britanic s-a înrăutățit foarte mult. Johson a fost internat duminică seară, după aproximativ o săptămână în care s-a aflat în carantină. El și-a petrecut ultimele zile într-un apartament de pe Downing Street, rezidența oficială a premierului Regatului Unit.

În ultimele ore, mai mulți lideri importanți i-au trimis mesaje de susținere lui Johnson. Lista îi include pe Macron, von der Leyen și Donald Trump. În același timp, având în vedere starea gravă a oficialului, la Londra a fost definit un nou lider de stat, Dominic Raab este la această oră șeful diplomațiiei britanice.

Premierul britanic a avut dificultăți în a respira ieri după-amiază și i s-a administrat oxigen, dar Boris Johnson este conștient în acest moment, scrie Reuters, citând The Times. ”În cursul acestei după-amieze (n.r. luni), starea prim-ministrului s-a înrăutățit și, la sfatul echipei sale medicale, a fost transferat la Unitatea de Terapie Intensivă a spitalului”, a spus Guvernul de la Londra.

Starea sa s-a înrăutățit după ce purtătorul său de cuvânt a spus că Boris Johnson a petrecut o noapte ”confortabilă” în spital și este într-o stare bună, continuând să conducă guvernul, deși va rămâne în spital sub observație.

I’d like to say thank you to all the brilliant NHS staff taking care of me and others in this difficult time. You are the best of Britain.

Stay safe everyone, and please remember to stay at home to protect the NHS and save lives.

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020