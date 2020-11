Apple mai lansează ”încă ceva” în 2020: ce ne pregătește pe 10 noiembrie

Până la finele acestui an, Apple mai are programată o lansare online. Aceasta va fi construită în jurul anunțării de sisteme Mac, după ce au fost dezvăluite noi iPhone-uri și Apple Watch-uri.

În mod tradițional, majoritatea conferințelor Apple s-au încheiat cu o lansare mai mică, un produs mai mult sau mai puțin impresionant, dar unul care nu trebuie neglijat. Acea parte a evenimentului era precedată de formularea ”One More Thing” (Încă un lucru). Acum, întregul eveniment al gigantului din Cupertino se ascunde în spatele cuvintelor One More Thing.

Cel mai probabil, formularea cu pricina vine în contextul în care am avut deja două conferințe Apple în ultimele câteva luni. Până la această oră, avem deja noi iPad-uri, iPhone-uri și o nouă serie de Apple Watch. Singurul lucru care mai rămâne să fie anunțat este o nouă serie de Mac-uri.

Pentru o companie care face majoritatea banilor din telefoane și servicii online, nu ar trebui să vină ca o surpriză majoră faptul că Mac-urile sunt doar ”încă un lucru”. Dincolo de acest detaliu, conferința cu pricina este programată pentru 10 noiembrie, marți la ora 20:00 – ora României.

Acest eveniment este unul foarte important pentru Apple, poate cel mai important din ultimii ani. Va marca tranziția de la procesoare Intel la procesoare in-house create de Apple, prin dezvăluire unuia sau mai multor MacBook-uri care vor folosi procesoare cu arhitectură ARM. Cel mai probabil, vom avea parte de un MacBook Air care va folosi procesorul din cel mai recent iPad Air.

Această tranziție a fost dezvăluită inițial la WWDC în iunie, dar, la momentul respectiv, singurul sistem cu procesor ARM era un Mac mini creat special pentru dezvoltatori. Nu-l puteai achiziționa în condiții normale. Deși primul pas în această direcție va avea loc exact peste o săptămână, oficialii gigantului din Cupertino au atras atenția asupra faptului că tranziția completă se va petrece pe parcursul a cel puțin doi ani.