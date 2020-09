Amazon patentează plata cu mâna, de la distanță: cât de sigură este aceasta

Într-o perioadă în care din ce în ce mai mulți oameni au optat pentru plățile fără contact, cu cardul, cei de la Amazon sunt de părere că au o soluție mai bună. Tocmai au introdus plata cu utilizarea palmei.

Pe parcursul zilei de ieri, cei de la Amazon au dezvăluit pentru prima oară o nouă soluție de plată biometrică, fără contact. Aceasta permite clienților să-și achite cumpărăturile la magazin cu o simplă mișcare a mâinii.

Este intitulat Amazon One, iar noul serviciu va fi disponibil pentru început în două din magazinele Amazon Go din Seattle, orașul în care îşi are sediul compania. Grupul antreprenorului Jeff Bezos intenţionează să adauge tehnologia şi celorlalte băcănii din SUA (Chicago, San Francisco şi New York, pe lângă alte puncte de vânzare din Seattle). În funcție de feedback-ul din piață și de deschiderea clienților pentru așa ceva, nu va dura mult până să o vândă către magazine terţe. Mometan, însă, nu a anunţat numele unui potenţial partener.

Prima destinație majoră pentru această tehnologie ar putea fi lanțul de magazine cu alimente organice Whole Foods Market. Acesta din urmă a fost achiziționat în 2017 de către Amazon și s-ar putea să nu dureze foarte mult până la introducerea noului sistem de plată în magazinele din franciză.

„În majoritatea spaţiilor comerciale, Amazon One ar putea deveni o metodă alternativă de plată sau o opţiune de card de fidelitate cu un dispozitiv la casă alături de sistemul tradiţional de plată”, explică într-o postare pe blog Dilip Kumar, vice-preşedintele pentru vânzări cu amănuntul şi tehnologie al companiei Amazon. Nu este exclusă nici utilizarea Amazon One pentru facilitarea intrării publicului pe stadioane sau pentru accesul la locul de muncă, a mai adăugat Kumar.

În ceea ce privește beneficiile și modul de funcționare, noua soluție a fost descrisă ca fiind ”rapidă, fiabilă și sigură” de către Amazon. În procesul de autentificare folosește algoritmi personalizați pornind de la o imagine a mâinii, cu scopul de a crea ”o semnătură unică din palmă”. Pentru înregistrarea în noua platformă îți trebuie doar un număr de telefon și un card bancar. Nu este necesar un cont de Amazon. „Luăm în serios securitatea şi confidenţialitatea datelor, iar toate datele sensibile sunt tratate în conformitate cu politicile noastre ce datează de mulţi ani”, susţine compania.