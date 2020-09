Aplicația de la Amazon care imită atât de bine oamenii, încât ai putea crede că-i o persoană

Pe lângă un nou difuzor Echo și o serie de alte anunțuri pe care Amazon le-a făcut de curând, a anunțat noi capacități pentru Alexa. Vrea să facă asistentul digital să pară mult mai uman.

În curând, o vei putea corecta pe Alexa atunci când te-a înțeles greșit, spunând „Alexa, asta e greșit!” sau „Alexa, oprește-te!”. Când își dă seama că a făcut o greșeală, “asistenta” se va corecta singură sau va pune o întrebare pentru a „umple golurile din înțelegerea ei”.

Amazon numește această caracteristică “Teachable AI” și ar putea-o ajuta pe Alexa să devină mai inteligentă și mai puternică în timp.

Capacitatea de învățare va fi mai întâi pe dispozitivele inteligente de casă în următoarele luni și se va extinde „în alte domenii, în viitor”, conform Amazon. Va fi util pentru situațiile în care, de exemplu, ai o setare de luminozitate preferată pentru lampa de dormitor pe care Alexa nu o cunoaște încă. Când îi ceri asistentului să-ți aprindă lumina la nivelul tău preferat, Alexa te poate întreba ce este și să-și amintească pentru viitor.

Alexa va suna mai mult ca un om, în urma ultimelor actualizări

Împreună cu funcția de învățare, Alexa va suna, de asemenea, mai mult ca o persoană reală cu pauze de respirație, de exemplu, când vorbește cu tine. Acest lucru se bazează pe tehnologia “Neural Text-to-Speech” lansată anul trecut pentru voci mai naturale.

Alexa își va adapta răspunsurile pe baza contextului conversației și își va regla tonul sau accentuând anumite cuvinte. Amazon numește aceasta o „adaptare a stilului de vorbire” și consideră că aceste schimbări vor „oferi experiențe noi și încântătoare” când va începe să fie lansat mai târziu în acest an.

Amazon a introdus, de asemenea, o nouă funcție numită “Natural Turn Taking”, care este similară cu conversațiile continue ale Asistentului Google, dar cu mai multe utilizări.

Acest lucru îți va permite să începi o sesiune în care să poți vorbi cu Alexa fără un cuvânt de activare și să vorbești cu asistentul ca și cum ar fi o persoană din casa ta. De exemplu, după ce spui „Alexa, alătură-te conversației mele”, dispozitivul tău devine un alt membru în discuția de grup, pe măsură ce decizi ce să comanzi pentru cină.

Amazon spune că asistentul folosește o combinație de indicii lingvistice, vizuale și acustice pentru a determina când cineva vorbește cu Alexa, apoi folosește contextul celor spuse pentru a determina răspunsul acestuia. Așadar, dacă te uiți la Echo Show și ai pus o întrebare, Alexa va ști că ar trebui să ofere un răspuns. Amazon a spus că această „capacitate de transformare” va ajunge anul viitor la public.

Alexa, mai friendly și cu copiii

Părinții pot aprecia, de asemenea, noua caracteristică a profilurilor vocale pentru copii, care va permite Alexa să treacă la experiența “Kids Alexa” atunci când îi recunoaște pe cei mici. Această experiență include răspunsuri potrivite pentru copii, jocuri, abilități, cărți și muzică.

Cei care folosesc deja Amazon Kids + vor vedea, de asemenea, abilitățile premium preferate ale copiilor lor și cărțile Audible continuând experiența. O previzualizare a profilurilor vocale va începe să se desfășoare în următoarele luni, a spus Amazon, și va fi disponibilă pe toate dispozitivele, nu doar Echo Dot Kids Edition.

De asemenea, îi poți cere lui Alexa să te ajute cu timpul povestirii. Amazon a introdus o caracteristică numită Reading Sidekick, care va permite Asistentului să citească pe rând din cărțile acceptate împreună, cu un copil, și să asculte cât de bine se descurcă cei mici. Va oferi încurajări și laude dacă copilul tău se descurcă excelent și îți va oferi asistență dacă nu prea se descurcă.

Alexa vine și-n ajutorul bătrânilor

Compania lansează, de asemenea, instrumente pentru a ajuta persoanele în vârstă din viața ta. Un nou centru de asistență îți va permite să configurezi o conexiune între două conturi Alexa, apoi să vizualizezi un flux de activitate la nivel înalt și să configurezi alerte, dacă dispozitivul nu detectează nicio activitate la o anumită oră a zilei. Rudele tale mai în vârstă te pot desemna, de asemenea, ca un contact de urgență care va fi apelat imediat atunci când cere „Alexa, sună pentru ajutor!”.

Amazon îți ia confidențialitatea puțin mai în serios și îți va oferi mai mult control asupra datelor vocale pe care le păstrează. La fel cum poți face cu Asistentul Google, acum vei putea s-o întrebi pe Alexa despre setările tale de confidențialitate sau să îi spui „Șterge tot ce am spus”, la sfârșitul acestui an. De asemenea, poți alege setarea care nu-ți salvează înregistrările vocale, ceea ce înseamnă că vor fi șterse automat după procesarea fiecărei cereri.