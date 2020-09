Cel mai bun serviciu de streaming pentru jocuri ar putea veni de la Amazon: ce îți oferă gigantul

Investiția într-un sistem dedicat pentru gaming ar putea fi una dintre cele mai neinspirate, având în vedere numărul mare de servicii de streaming dezvăluite în ultimul an.

De ce să investești 1500 de dolari într-o placă video pentru gaming de înaltă rezoluție, când poți plăti un abonament lunar mai ieftin decât Netflix și să ai parte de o experiență similară. Microsoft, Nvidia, Google, tot mai mulți giganți promit să perfecționeze streamingul de jocuri video și au lansat deja soluții la care te poți abona.

Singura companie care lipsea din această horă era Amazon, dar tocmai și-a dezvăluit propria iterație a conceptului de streaming pentru jocuri. Similar cu Google Stadia, noul serviciu este intitulat Amazon Luna și va fi disponibil în mai multe variante de abonament, în funcție de jocurile pe care vrei să le joci.

Amazon Luna promite să-ți ofere acces la o serie stufoasă de jocuri prin intermediul unor pachete intitulate ”canale”. Ideea din spate este să plătești un abonament și, fără să descarci nimic, să te poți juca un număr mare de jocuri dintr-o varietate de genuri, fără să le mai cumperi, cum este cazul la GeForce Now, de exemplu.

În prima fază, te poți abona la Luna+, disponibil momentan în beta, pentru a te juca Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee and The Impossible Lair, Iconoclasts, GRID, ABZU și Brothers: A Tale of Two Sons. Acest pachet este disponibil pentru 6 dolari pe lună și promite o experiență de gaming în Full HD 1080p cu 60 de cadre pe secundă, cu promisiunea că vei putea face tranziția la 4K și vei primi acces la mai multe jocuri în viitor, fără costuri suplimentare. La acest preț te poți juca pe două dispozitive simultan.

Amazon a dezvăluit și un pachet dedicat jocurilor de la Ubisoft, dar acesta nu are încă un preț. Lista include Assassins Creed Valhalla, Far Cry 6 și Immortals Fenyx Rising. Din păcate, acest abonament va fi dispozitiv pe un singur dispozitiv, nu pe mai multe simultan.

Amazon Luna va fi disponibil pe PC sau Mac printr-o aplicație dedicată, iar pe iPhone sau iPad îl vei putea experimenta prin intermediul unor aplicații web. Practic, te vei juca din browser. Va exista și un controller dedicat cu 50$, al cărui avantaj semnificativ constă în conexiunea sa Wi-Fi. Practic, controllerul va comunica prin internet cu serverele Amazon pentru a preveni orice întârziere în prelucrarea comenzilor.

În prima fază, Amazon Luna este disponibil doar în SUA, dar nu ar trebui să dureze mai multe de câteva luni până va ajunge în Europa.