Amazon a ajuns să facă propagandă televizată: știrea mincinoasă de la 11 posturi TV

Nu mai puțin de 11 televiziuni locale din Statele Unite ale Americii au transmis la TV un clip ce părea a fi o știre obișnuită. În realitate, era un material de propagandă plătit de Amazon.

În ultimele luni, practicile companiei Amazon au fost din ce în ce mai controversate. În prima fază, gigantul a ales să concedieze angajați care au protestat împotriva lipsei condițiilor de prevenire a infecțiilor cu Covid-19.

A urmat închiderea tuturor depozitelor din Franța și întreruperea activităților, când autoritățile de la Paris au impus un ultimatum comerciantului online. Au avut de ales între a opri activitatea depozitelor proprii sau a asigura condiții de lucru civilizate pentru angajați, în așa fel încât aceștia să nu se îmbolnăvească de coronavirus. Decizia a fost simplă.

În încercarea de a-și spăla un pic imaginea publică, cei de la Amazon au optat pentru o minciună servită într-o manieră terifiantă, de știre falsă. Unsprezece posturi locale de televiziune din SUA au acceptat să difuzeze un material video care părea să facă parte din buletinul de știri, fără a fi marcat în niciun fel care reclamă sau advertorial. Deși clipul cu pricina era narat de purtătorul de cuvânt al Amazon, Todd Walker, ai fi fost tentat să crezi că este un reporter de la postul TV.

În clipul de propagandă, Amazon era lăudată, printre altele, pentru modul în care și-a ținut angajații sănătoși și în siguranță pe parcursul pandemiei. Întregul clip regizat disponibil mai jos îți arată activitatea dintr-un depozit al companiei condusa de Jeff Bezos.

Penibilul situației a ieșit la iveală când mai mulți reporteri au refuzat să difuzeze acel clip și au postat online scenariul primit de la Amazon. ”Știrea” era însoțită de un discurs foarte precis, cu cuvinte alese în așa fel încât să nu-ți dai seama niciodată că vorbim de o reclamă.

Just got an email from Amazon’s PR team with a pre-edited news story and script to run in our shows. They are selling this as giving our viewers an “inside look” at the company’s response to COVID-19.

No.

Let us go inside a fulfillment centers with our own cameras… pic.twitter.com/7mDk2xmf4O

— Zach Rael (@KOCOZach) May 24, 2020