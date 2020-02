Actorii din Friends se reunesc, în mod oficial: când va ajunge show-ul pe ecrane

În ultimul deceniu, am auzit deseori despre o reuniune a celor din Friends, dar niciodată nu s-a materializat. Acum, datorită celor de la HBO, este oficială.

Nu mai puțin de 400 de milioane de dolari a costat preluarea Friends de către AT&T (deținătoarea HBO) de la Netflix. Efortul financiar semnificativ a fost făcut de dragul unui nou serviciu de streaming care urmează să fie lansat în următoarele luni, HBO Max. Este important de reținut că acesta va fi diferit de actualul HBO Go și se va apropia destul de mult de Disney+, din prisma conținutului original pe care îl va găzdui.

Tot pentru HBO Max, WarnerMedia a făcut un efort financiar semnificativ pentru a-i convinge pe actorii principali din Friends să se reunească pentru cel puțin un show. Se negociază această reuniune de câteva luni de zile și a fost confirmată pe parcursul weekendului. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry și David Schwimmer vor fi implicați în noul proiect ”fără scenariu”. Practic, va fi un fel de documentar/reality show vizavi de modul în care au evoluat cei șase.

Reuniunea ar trebui să ajungă online odată cu aniversarea a 25 de ani de la premiera show-ului. Conform informațiilor obținute de The Hollywood Reporter, fiecare dintre cei șase ar putea primi între 2,5 și 3 milioane de dolari pentru a apărea în această reuniune produsă pentru HBO Max.

Împreună cu cele 236 de episoade din Friends, reuniunea va fi disponibilă în momentul în care se lansează HBO Max, în luna mai a acestui an. Ca referință, acesta va fi unul dintre cele mai scumpe servicii de streaming lansate în ultimul deceniu, cu un preț specificat standard de 15 dolari pe lună. Nu este clar numărul de ecrane pe care vei putea să vezi producțiile tale preferate și nici dacă va ajunge prea curând în România.

I couldn’t BE anymore excited to be directing and producing this friends special for @hbomax It’s a big one for us at @Fulwell73 but we cannot wait ! pic.twitter.com/IFLHJPUwqf

— Ben Winston (@benwinston) February 21, 2020