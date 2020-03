De la Game of Thrones la The Witcher: ce rol va juca Natalie Dormer în producția Netflix

Natalie Dormer a devenit populară datorită rolului pe care l-a jucat în The Tudors, în urmă cu aproximativ un deceniu. Între timp, a făcut valuri prin intermediul Game of Thrones. Acum, se pare că numele ei este asociat cu The Witcher.

În momentul în care Netflix a decis să facă o investiție semnificativă în The Witcher, motivația a fost de a aduce pe platforma de streaming amatorii de fantastic care erau supărați că s-a terminat Game of Thrones. Acum, se pare că și o parte din talentul asociat producției HBO va fi transpus în al doilea sezon din The Witcher.

Momentan, informația este la nivel de zvon, dar mai multe surse au confirmat că actrița Natalie Dormer va apărea în cel de-al doilea sezon al producție Netflix cu Henry Cavill în rolul principal. Serialul a debutat în luna decembrie a anului trecut pe platforma online, dar având în vedere succesul înregistrat de aventurile lui Geralt of Trivia, nu a durat mult până când a început producția la un al doilea sezon.

Ca referință, The Witcher se bazează pe scrierile autorului polonez Andrzej Sapkowski. La fel ca jocul video cu același nume, povestea show-ului este inspirată dintr-o serie de cărți publicate în anii `90.

Filmările la al doilea sezon din The Witcher au început în urmă cu aproximativ o lună. De atunci, au scăpat pe internet mai multe informații despre distribuția serialului și despre poveștile care urmează să fie spuse. Ca o notă interesantă de subsol, creatoarea seriei, Lauren Hissrich, a promis că, în continuarea seriei, cronologia evenimentelor care vor ajunge pe micul ecran nu va fi la fel de întortocheată precum în primul sezon.

Dacă se concretizează apariția lui Natalie Dormer în The Witcher, ea va fi al doilea nume din Game of Thrones ca migrează spre Netflix, după Kristofer Hivju, care îl va interpreta pe Nivellen.