Activitățile românilor după 15 mai, mai complicate decât par la prima vedere: avertismentul lui Arafat

Românii au început deja să se relaxeze, când vine vorba de ignorarea avertismentelor oficiale pe perioada stării de urgență. Raed Arafat este foarte dezamăgit de acest lucru și vine cu una avertisment important.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a avut aseară o intervenție televizată la Antena 3. În acel context a atras atenția asupra faptului că relaxarea restricțiilor, programată după data de 15 mai, nu este bătută în cuie. Dacă românii continuă cu ignorarea recomandărilor din partea autorităților, pe lângă faptul că ar putea duce la o explozie a numărului de cazuri, ar putea prelungi starea de urgență.

„Pentru unii se pare că relaxarea deja a început. Şi deja a început într-un fel fără absolut nicio limită, adică circulaţia este aproape la fel ca înainte (…). Nu ştiu cum se comportă oamenii la ţară, tot auzim că acolo şi mai puţin se respectă regulile. Am trecut prin nişte sate în care oamenii aveau mască pe faţă. Adică, unii ascultă şi înţeleg situaţia, dar sunt unii care nu înţeleg. Ce spunem noi acum? Noi spunem următorul lucru: da, din 15 mai încercăm să începem relaxarea, gradual, cu adaptarea”, a afirmat Raed Arafat, la postul Antena 3, citat de Agerpres.

Noi restricții ar putea fi impuse în orice moment, dacă românii optează pentru grătare și diverse petreceri, în perioada următoare. „În acest moment trebuie să respectăm regulile pe care le avem pentru ultimele două săptămâni şi sperăm să fie ultimele. Nu respectăm regulile, s-ar putea să ne trezim că nu sunt ultimele două săptămâni. S-ar putea să impună şi alte restricţii, dacă noi ne trezim cu un număr exploziv de cazuri şi terapiile intensive blocate şi cu bătrânii afectaţi”, a spus Raed Arafat.

Dacă nu era evident pentru toată lumea, chiar și dacă reluăm activitățile după 15 mai, acestea nu vor fi la fel ca înainte de pandemie.

„Dar deja nu mai avem răbdare pentru încă două săptămâni să rămânem fără anumite activităţi care poate unele dintre ele ne-ar duce înapoi total. Dacă începem socializarea înapoi, dacă începem şi insistăm că vrem să mergem la restaurante, vrem să deschidem restaurantele, vrem să facem asta, totul din 15 (mai n.red), clar că s-ar putea să scape de sub control treaba. Nimeni nu zice că nu se vor deschide restaurantele, dar nimeni nu zice că se vor deschide din 15 mai. Nimeni nu zice că se vor redeschide cum au fost înainte, vor fi adaptări pentru fiecare lucru. Cinematografele, teatrele s-ar putea să nu se deschidă de la început, să se deschidă mai târziu, când vedem că răspândirea este totuşi sub control”, a mai menţionat secretarul de stat Raed Arafat.