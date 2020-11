5G poate aduce Europei beneficii de 210 miliarde euro. Cum se ajunge la așa ceva?

Tehnologia 5G, utilizată ca o “platformă de inovare deschisă”, ar putea aduce Europei beneficii în valoare de 210 miliarde de euro, arată o cercetare derulată de Qualcomm Technologies Inc. și Ericsson, în colaborare cu Analysys Mason.

Studiul “Revizuirea planului de acțiune 5G pentru Europa” – realizat de Analysys Mason cu contribuția Qualcomm Technologies și Ericsson – oferă o analiză în termeni de cost – beneficiu, atât la nivelul fiecărei țări din Europa, cât și la nivel de segment de piață.

Se estimează că, în România, valoarea actuală a beneficiilor economice, aduse prin transformarea digitală, determinată exclusiv de tehnologia 5G, la nivelul mai multor sectoare este de 6,8 miliarde de euro, costurile fiind de 1,9 miliarde de euro.

Analizând cifrele, putem observa un raport cost – beneficiu de 3.6, cu un beneficiu net de 4,9 miliarde de euro.

Potrivit raportului, Germania ar fi țara cu cel mai mare beneficiu net global de 38,5 miliarde de euro. Cu o investiție de 6 miliarde de euro, raportul cost – beneficiu (CBR) este de 7.5.

Totodată, Elveția își propune să aibă cel mai mare raport cost – beneficiu (14.7), cu un beneficiu net de aproximativ 10 miliarde de euro și o investiție de numai 700 de milioane de euro.

“ Tehnologia 5G poate fi pentru Europa stimulul economic de care aceasta are nevoie. Utilitatea conectivității prin 5G nu se limitează doar la smartphone-uri, ci are potențialul de a schimba industrii întregi, la nivel macro”, a precizat Wassim Chourbaji, Senior Vice President Government Affairs, Qualcomm Communications SARL.

În privința ariilor de utilizare a acestei tehnologii, cele mai însemnate beneficii economice în ceea ce privește impactul în PIB-ul European, provin din clusterele Producției și Agriculturii Inteligente, aducând un beneficiu net de 58 de miliarde de euro, precum și din clusterul Zonelor urbane și suburbane Inteligente, cu beneficii nete de 18 miliarde de euro.

“Ca platformă de inovare deschisă, tehnologia 5G asigură infrastructura critică de care Europa are nevoie pentru o redresare economică sustenabilă, rezistentă și inclusivă”, a declarat Gabriel Solomon, Head of Government and Industry Relations, Ericsson Europe and Latin America.

“Uniunea Europeană își setează obiective pentru Decada Digitală și implementează prevederile Green Deal și ar trebui să se asigure că tehnologia 5G are un rol fundamental în ceea ce înseamnă transformarea digitală și decarbonizarea economiei”, a adăugat acesta.