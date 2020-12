5 trucuri secrete pe WhatsApp: schimbă radical felul în care folosești aplicația

WhatsApp oferă o mulțime de opțiuni, dar de unde dintre acestea sigur nu știai. Așa că uite ce poți face, cu adevărat, pe această aplicație.

Cu siguranță ai văzut până acum că WhatsApp îți oferă acces imediat la conținut, că sunt poze sau videouri sau că sunt fișiere. Dar toate acestea îți ocupă spațiu în telefon. Nu-i însă un secret cum oprești să se întâmple asta. Pe iPhone intră în Settings, în Chats și deselectează Save to Camera Roll. Dacă ești pe Android, ai opțiunea în Settings și Chats, apoi opțiunea Media Visibility.

Și acum să trecem la trucurile cu adevărat relevante pentru WhatsApp, că sigur îți vor fi foarte utile.

Trucurile mai puțin cunoscute de pe WhatsApp

Dacă nu vrei ca ceilalți să vadă când ai fost ultima oară activ în aplicație, e în regulă, poți opri asta. Intră în Settings > Account > Privacy > Last Seen, unde ai trei opțiuni: Everyone, My Contacts și Nobody.

Totodată, poți vedea mesajele fără ca ceilalți să știe. Intră în Settings, în Account și în Privacy, de unde poți deselecta opțiunea Read Receipts. În acest fel, contactelor tale le va apărea că nu ai apucat să citești încă mesajele pe care ți le-au trimis. Ceea ce te va scăpa de multe bătăi de cap.

Dacă vrei să știi mai multe despre mesajul trimis, apasă pe acel mesaj trimis, apoi pe Info, iar acolo vei vedea dacă a ajuns la destinatar și dacă a fost citit de acesta. În acest fel vei putea vedea dacă persoana cu care discuți mai este sau nu activă sau dacă vrea să te ignore.

Pe WhatsApp poți exporta și conversații. Indiferent dacă folosești WhatsApp pe iOS sau Android, poți exporta o conversație importantă din smartphone-ul tău ca să o poți accesa oricând.

Nu în ultimul rând, e bine să știi că poți alege ce notificări primești. Poți schimba totul când vine vorba de notificări, de la sunet la punerea pe mute a anumitor contacte sau grupuri. Așa că nu te mai lăsa deranjat de toată lumea.

În fine, ceva secundar: pentru un plus de interactivitatea, încearcă formatarea textului. Pentru bold, textul din WhatsApp trebuie scris (*bold*), iar pentru italic, trebuie să scrii așa: (_italics_). În cazul în care vrei ca textul tău să fie tăiat cu o linie, tot ce trebuie să faci este să îl scrii în felul următor: (~strikethrough~).