Zombieland continuă: primul trailer la Double Tap te pregătește pentru aventură

Zombieland a fost unul dintre cele mai originale și amuzante filme construite în jurul apocalipsei generate de zombi, iar în toamnă vom avea parte de o continuare.

Dacă ți-ai dorit vreodată o continuare la Zombieland, te vei bucura să afli că nu mai ai mult de așteptat până va ajunge pe marile ecrane. Intitulat Zombieland: Double Tap, cel de-al doilea film din serie va include o mare parte din distribuția primului film, dar se vor alătura și câteva nume noi proiectului.

Zombieland 2: Double Tap s-a bucurat de curând de primul trailer și, cu această ocazie, aflăm și data premierei. Pelicula va ajunge în cinematografele de pe mapamond începând cu 11 octombrie 2019. În distribuție, îi vom revedea pe Jessen Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone și Abigail Breslin.

A trecut deja un deceniu de la primul Zombieland. Comedia horror a lui Ruben Fleischer a avut premiera în 2009, pe vremea când, cel puțin câteva personaje, erau semnificativ mai tinere. Partea interesantă este însă Double Tap va continua aventurile eroilor în timp real de la momentul respectiv. Practic, în universul fantastic al peliculei a trecut tot un deceniu.

La ora actuală, Columbus (Eisenberg), Wichita (Stone), Tallahassee (Harrelson) și Little Rock (Breslin) locuiesc împreună în Casa Albă, iar programul lor zilnic implică un conflict permanent cu noi tipuri de zombi care au evoluat de la primul film. Câțiva supraviețuitori noi își fac de asemenea apariția. Printre ei, se numără Nevada (Rosario Dawson) și Madison (Zoey Deutch).

Regia va cădea tot în sarcina lui Fleischer, deci tonul general al filmului și experiența vizuală nu ar trebui să sufere schimbări semnificative. Scenariul, de asemenea, va fi scris de aceiași oameni ca în urmă cu 10 ani, Rhett Reese and Paul Wernick. Celor doi, li se va alătura Dave Callaham, unul dintre creatorii seriei The Expendables și persoana responsabilă de povestea din iminentul Wonder Woman 1984.