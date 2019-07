Când apare sezonul 3 din Westworld, serialul produs de HBO

Cel mai recent sezon din Westworld a apărut în aprilie 2018 și toată lumea abia așteaptă să poată urmări sezonul 3 din serialul HBO.

Dacă finalul sezonului 2 te-a lăsat și pe tine cu sufletul la gură, atunci cu siguranță abia aștepți episoade noi din serial. Din păcate, sezonul 3 din Westworld se va mai lăsa puțin așteptat. Încă din trailer-ul pentru următorul sezon putem observa că decorul se va schimba semnificativ. Personajele vor ieși din parcul tematic western, iar acțiunea va avea loc într-un decor mult mai futurist.

De asemenea, câteva fețe noi urmează să se alăture cast-ului. Dacă ți-a păcut de Aaron Paul în Breaking Bad, vei avea ocazia să îl vezi și în sezonul 3 din Westworld. Nu există încă foarte multe detalii despre personajul pe care acesta îl va interpreta în serial, însă vestea că actorul va apărea în noul sezon a fost foarte bine primită de public.

Când vei putea urmări sezonul 3 din Westworld

Westworld este unul dintre cele mai populare seriale produse de HBO, iar filmările pentru sezonul 3 încă nu au fost finalizate. Actorii din serial au ajuns acum în Singapore, unde lucrează la noile episoade din serial.

Filmările pentru cel mai nou sezon au început încă din martie 2019, însă timpul necesar pentru producerea acestuia va face cu siguranță ca data de lansare să depășească finalul anului.

Nu există încă o dată oficială pentru lansarea noului sezon. Totuși, cu siguranță aceasta va avea loc în 2020.

Sezonul 2 din serial a apărut pe HBO în aprilie 2018. Astfel, cel mai probabil, HBO va lansa și sezonul trei din Westworld în aceeași lună, numai că în anul 2020. Această perioadă ar avea sens și datorită faptului că, odată cu finalul Game of Thrones, HBO are nevoie de un nou serial care să îi ia locul. Iar pentru că sezoanele GoT au fost și ele lansate în aceeași perioadă, aprilie pare cea mai plauzibilă lună pentru episoadele noi din Westworld.