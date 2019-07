HBO a creat rivalul perfect pentru Netflix și e o veste proastă pentru tine

În momentul în care Netflix a rămas fără serialul Friends, compania care controlează HBO a anunțat un rival pentru platforma de streaming. Nu e gata de lansare, dar vine deja cu o veste extrem de proastă pentru tine ca utilizator.

WarnerMedia controlează drepturile de difuzare ale serialului Friends. În ultima vreme a avut o înțelegere cu Netflix pentru ca serialul să fie disponibil abonaților acestui serviciu de streaming. Asta chiar dacă WarnerMedia are atât HBO Now (în Statele Unite ale Americii și alte câteva țări), cât și HBO Go (în România, de exemplu). Din 2020, lucrurile se vor schimba, ceea ce justifică și retragerea serialului de pe Netflix.

WarnerMedia a anunțat o platformă nouă: HBO Max. Va fi un serviciu de streaming dezvoltat să concureze cu Netflix, Hulu, Amazon Prime și Disney+. Cel din urmă nu a fost încă lansat, dar Disney a spus că lucrează la el.

De ce apare un nou produs HBO în luptă cu Netflix

Când Netflix a renunțat la afacerea cu închiriat de DVD-uri, și-a migrat tot mai mult spre online, nu era mare miză pentru companiile mari. Astfel, Disney, WarnerMedia sau altele n-au fost foarte atente. Însă, în timp, mai ales după ce Netflix s-a lansat la nivel global, interesul a crescut și implict potențialul veniturilor.

Pe HBO Max, compania va putea furniza conținut de la următoarele entități: Warner Bros., New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth, Looney Tunes și altele. Astfel, te poți aștepta la o bază destul de mare.

Vor fi chiar și The Fresh Prince of Bel-Air sau Friends, producții devenite iconice de-a lungul timpului.

Lansarea e programată, cel puțin pe baza detaliilor disponibile acum, pentru primăvara lui 2020. Până acum, WarnerMedia încearcă să adune tot conținutul pe care de-a lungul timpului l-a licențiat terților, printre care și Netflix.

Vestea proastă pentru tine ca utilizator e că piața va fi mai fragmentată ca niciodată. Deocamdată nu știm cât va costa HBO Max, unde va fi disponibilă în primă fază (cel mai probabil doar SUA) și ce înseamnă în ecosistemul cu Now și Go. Probabil se va reduce totul la licențiere per țară sau regiune. Prețul vehiculat e de circa 16 dolari pe lună.

Ce s-ar putea întâmpla, direcție în care deja se merge, e creșterea rapidă a conținutului original. De la Netflix până la Amazon Prime, toți vor trage să aibă show-uri mai tari ca să atragă audiență. Sigur, se pierd cele vechi, izolate pe platformele companiilor care dețin drepturile. Dar de câte ori poți revedea Friends? Probabil că dacă ești fan, numărul tinde la infinit.