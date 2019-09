Volkswagen vrea să îți transforme mașina veche într-una electrică. Cum face asta?

Producătorul german Volkswagen are vești bune pentru proprietarii de Beetle preocupați de protejarea mediului înconjurător.

Compania germană va oferi șoferilor un kit de conversie prin care șoferii își vor putea transforma mașinile tradiționale, care funcționează cu combustibil, într-o mașină electrică. Astfel, dacă îți dorești o mașină electrică și una nouă ți se pare prea scumpă, Volkswagen te ajută să-ți transformi vechiul Beetle.

Proiectul este, de fapt, o colaborare între Volkswagen și firma germană eClassics. Au demonstrat asta cu ajutorul unui Super Beetle decapotabil din 1973.

New energy for the Beetle ? #ShapingMobility https://t.co/PiSDXsl136

[Electricity consumption combined: 11,7 kWh/100 km: 11,7; CO₂ emissions combined: 0 g/km; efficency: A+] pic.twitter.com/AU1nFgZhqL

