VIDEO Porsche Taycan trece prin testul care te lasă cel puțin fără cuvinte

Știi cât de repede ajunge un Porsche de la 0 la 100 de km/h? Poate că da, poate că nu, dar un Taycan a ajuns de la 0 la 145 km/h și din nou la zero și asta în mai puțin de 11 secunde. Ca testul să fie și mai deosebit, totul s-a întâmplat pe un portavion de unde decolează avioanele de vânătoare.

Porsche Taycan e prima mașină electrică vândută sub această marcă. Nu doar atât, dar, la cum s-a descurcat în acest test, ar putea fi și cel mai mare rival pentru Tesla. Mașinile produse și vândute de compania controlată de Elon Musk mereu s-au bucurat de-o reputație bună când a venit vorba de viteză. Taycan s-a descurcat însă și mai bine.

Porsche Taycan încă n-a fost lansat, dar ți-am arătat deja cum e la interior. Iar acum ai ocazia să-l vezi într-un test deosebit pe un portavion care, pe vremuri, recupera astronauți Apollo 11 și Apollo 12 din ocean. USS Hornet are o greutate de 27.500 de tone și-acum a fost suficient de util pentru cel mai îndrăzneț test.

Cât de rapid pornește și oprește un Porsche Taycan

Testul a presupus ca un Porsche Taycan, mașină 100% electrică, să pornească de la zero și să ajungă iar la zero totul pe puntea USS Hornet. Totul s-a întâmplat în 10,7 secunde. În acest timp, mașina a accelerat la aproximativ 145 km/h pe oră și-a revenit la zero km/h. Asta fără să lovească siguranța instalată pe puntea portavionului.

Sigur, poți spune că-i o manevră de marketing din partea Porsche. Chiar și așa, e un test care, într-un scenariu real, ți-ar putea salva viața. Chiar și Stefan Weckbach, vicepreședinte de produs la Porsche, a spus că-i mai mult un test de amuzament decât unul serios. Dar chiar și așa s-a descurcat admirabil.

Testul de-acum a adus un pic aminte de Range Rover Sport SVR, urcat pe, probabil, cel mai dificil drum de pilotul Ho-Pin Tung. Inutil? Da, se poate spune. Fascinant? Cu siguranță.