Cum folosești ”Vizionează mai târziu” pe YouTube. Cum salvezi clipuri în lista Watch Later

În contextul în care există o cantitate masivă de conținut pe YouTube, ar fi ciudat să nu ai un mecanism simplu și eficient pentru a salva clipuri într-o listă pentru a le viziona mai târziu.

Trecând peste faptul că YouTube este un viciu mai periculos decât multe altele când vine vorba de a-ți consuma timp într-un mod abuziv, dacă vrei să-ți administrezi timpul de pe serviciul de streaming într-o manieră eficientă, există o soluție. Indiferent dacă ai interfața programului în engleză sau în română, pentru momentele în care vrei să pui câteva clipuri la păstrare, există Watch Later sau Vizionează mai târziu.

Lista cu pricina este disponibilă atât în versiunea web a serviciului, cât și în aplicația de mobil sau pe TV. Indiferent de modul în care folosești cel mai des YouTube, tot conținutul pus la păstrare îți va fi sincronizat pe toate dispozitivele pe care folosești același cont. Deși este puțin probabil să te mai uiți la YouTube pe desktop, pentru a salva un clip în lista de Vizionează mai târziu sau Watch Later, poționează cursorul pe icoana clipului și optează, în colțul din dreapta sus, pentru Watch Later.

Dacă nu îți apare butonul cu pricina, probabil că este înlocuit cu un ceas simbolic, precum cel din poza de de mai sus. Apasă pe el. Pentru a vedea clipurile salvate, fă un click în colțul din stânga sus pe cele trei liniuțe și optează pentru Watch Later. Pentru a șterge un clip din acea listă, poziționează cursorul pe el, apasă pe cele trei bulinuțe și alege Remove from Watch Later.

Pe mobil, interfața este un pic mai simplă. Adaugi un clip din orice ecran al interfeței YouTube printr-un tap pe cele trei puncte din dreapta jos. Alege Salvează în Vizionează mai târziu. Clipurile le găsești ulterior în Bibliotecă, în dreapta jos, printr-un tap pe Vizionează mai târziu sau Watch Later. Ca să elimin un clip de acolo, optează pentru cele trei punctulețe și Elimină din Vizionează mai târziu sau Remove from Watch Later.