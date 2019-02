Chinezii de la Vivo pregătesc telefonul perfect pentru obsedații de selfie

Vivo nu renunță la camera foto retractabilă pentru selfie, dar promite să ți-o ofere pe cea mai bună de pe piață. Viitorul Vivo V15 Pro ar putea avea o cameră foto pentru selfie de 32 de megapixeli.

Probabil este inutil să ai atât de mulți megapixeli pentru o cameră pe care o folosești să-ți schimonosești fața sau să-ți faci poze în oglindă la sală. Te asigur că burta ți se vede și într-o imagine de 8 megapixeli. Dar, ce-i drept, în postprocesare îți este mai greu să modifici detaliile neplăcute.

Cert este că nu-i un simplu zvon, ci o informație oficială, publicată pe paginile de Twitter și de Facebook ale companiei. Vivo a demonstrat încă de anul trecut că dorește să revoluționeze, cumva, camera de selfie a telefoanelor sale.

Vivo Nex S a adus, într-adevăr ceva nou odată cu acea cameră foto frontală retractabilă. După părerea mea, este o ciudățenie aproape inutilă. Singurul avantaj al acestui sistem e că ecranul telefonului scapă de orice breton și beneficiezi de unul edge-to-edge. O cameră retractabilă are mari șanse să se defecteze mult mai ușor din cauza componentelor mecanice mobile care devin vulnerabile în anumite situații.

All attention on the world’s first 32MP Pop-up Selfie Camera of #VivoV15Pro. Popping on 20th February. #GoPop pic.twitter.com/H1qpyeZ116

— Vivo India (@Vivo_India) 7 February 2019