Vestea de la Renault: Dacia are un rival spectaculos, mașina 3-în-1

Îți poți face o idee de ce modele va lansa Dacia, dacă te uiți ce creează Renault. Cel mai nou model e un fel de hibrid: 3-în-1 pentru cei mai pretențioși șoferi. Ce poate face însă noul autoturism prezentat de compania franceză?

Din 2004 până în prezent, Dacia a reușit să dezvolte câteva modele de mare succes. Avem Logan, Sandero și, mai recent, Duster. Toate acestea îndeplinesc câteva sarcini simple. Cum ar fi însă o mașină care ar combina un Logan MCV, un Duster, dar și un Sandero? Ei bine, Renault are soluția. Cel mai nou model, denumit Triber, a fost prezentat în India. Cu puțin noroc, în doi-trei ani, ar putea ajunge în Europa sub marca Dacia. Ce are însă special?

Renault Triber e mașina care s-ar potrivi oricui

Renault Triber, deocamdată, este un autoturism proiectat și fabricat pentru piața din India. Oferă însă un pachet cum rar găsești la alte mașini. Astfel, e un autovehicul compact, are mai puțin de patru metri, cu o capacitate mare a portbagajului și cinci locuri pentru pasageri.

Poți să te gândești la Triber, în primul rând, ca la o Dacia Logan MCV pe steroizi. Modelul este gândit să fie modular, modern și, mai presus de orice, să ofere un raport excelent între preț și calitate. Că tot am zis de Dacia MCV, și acest model Renault poate transporta până la șapte persoane.

Conform celor din India care au avut ocazia să descopere mașina, este un SUV, un hatchback și un MPV (monovolum) într-o singură mașină.

Are un portabagaj de 625 de litri, anvelope pe 15 inci, o lungime de 3,99 metri și o înălțime de 1,64 metri. Păstrează numeroase elemente de design popularizate de Renault pe modelele sale sau pe Dacia și arată suficient de modern, cât să nu te gândești neapărat că-i doar pentru cărat marfă.

În ceea ce privește motorizarea, aici ar putea fi o mică dezamăgire. Are un motor de 999 cmc în trei pistoane cu o putere de 72 CP. Nu e mai puternic decât ce-a pus compania pe modelul Kwid cu motor de un litru. Mașina are o cutie manuală cu cinci viteze sau una semi-automată tot cu cinci trepte.

De ce ai putea aștepta o Dacia similară Triber

La prima vedere, după cum spune și Renault, Triber e doar pentru India. Conform companiei, e mai sigură decât media autoturismelor de-acolo. Totuși, un model de tipul acesta, produs de Dacia, ar fi o surpriză plăcută. Arată mai bine decât MCV, e mai compact decât Duster și, eventual, dacă ar avea un motor mai puternic, ar fi un best buy.

Ce oferă Dacia acum e câte o mașină pentru aproape toate cerințele. Totuși, producătorul local ar putea avea un astfel de model care acoperă 50% din cerere. Cu siguranță poate înlocui Dacia Logan, MCV și chiar Duster, într-o anumită măsură, pentru potențiali clienți.