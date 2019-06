Veste excelentă pentru fanii Dacia Duster. Câți cai are și la ce consum să vă așteptați de la noul motor pe benzină

Dacă îți place Dacia Duster, există o veste bună pentru tine. Producătorul va introduce un nou motor pe benzină pentru SUV-ul românesc. S-ar putea să nu se ridice la așteptările multor români, dar promite un consum de carburant mai mic. Vestea mai proastă vine din partea prețului.

Dacia Duster va avea un motor nou pe benzină

Dacia a anunțat la Salonul Auto de la Geneva din acest an că va pune pe Duster un nou motor pe benzină. E unul de capacitate mult mai mică, dar, implicit, mai economic.

Noul motor pe benzină care va fi pus de SUV se numește 1.0 TCe și este dezvoltat în alianță cu Renault – Nissan. Japonezii l-au vrut ca să înlocuiască motorul de 0,9 litri TCe de pe Nissan Micra. Renault folosește deja noul motor pe modelul Clio.

Dacă te uiți la mașinile care au acest motor observi că sunt doar unele de capacitate mică, autombile de oraș, nu SUV-uri, nici măcar crossovere subcompacte. Te-ai fi așteptat ca Dacia să pună un motor de doar 1 litru pe Sandero sau pe Logan.

Din punct de vedere tehnic, noua motorizare are la bază motorul 1.3 TCe, care și acesta e nou. A fost introdus pe piață chiar anul trecut și este lăudat, în principiu. Compania românească va înlocui, probabil, motorul 1.6 SCe de pe anumite piețe, care are un consum mai mare, dar oferă și mai multă putere, așa cum ar trebui să fie o mașină teren.

Motorul 1.0 TCe: performanțe și preț

Motorul 1.0 TCe va avea doar 100 de cai-putere, cu un cuplu maxim de 160 de nanometri. Nu știu pe câți va bucura un astfel de motor pe o mașină de la care ai pretenții să te urce munții și să te scoată din noroaie. Aproape că nici pe un Sandero n-ai mai vrea un motor slab. Cine nu își dorește un automobil compact, dar puternic, în același timp?

Dacia Duster nu este un SUV de mare capacitate, dar nici nu poate fi încadrat în rândul unei mașini mici de oraș.

Vrei să știi ce poate face un TCe 1.0? Te poți uita la un Renault Clio care îl are sub capotă. Se pare că acest motor aparent „anemic” mișcă foarte bine un Clio de 1.178 de kilograme, de la zero la 100 km/h în doar 11,8 secunde. Viteza maximă pe care o atinge este de 187 km/h.

În ceea ce privește prețul, deocamdată nu se cunoaște unul exact. Există două prețuri orientative. O Dacia Duster cu TCe 100 și echiparea Acces începe de 12.500 de euro. Apoi, un Duster cu același motor, dar echiparea Essential, poate ajunge și la 14.500 de euro.