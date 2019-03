Dacia Duster cu noul motor TCe de 1.3 litri și 150 de cai-putere este un SUV cu performanțe de Mercedes. Nu e deloc o exagerare, pentru că este un motor dezvoltat de Daimler, iar cineva l-a și testat.

Cu acest motor, Dacia Duster a devenit cea mai rapidă mașină românească făcută până acum. De prima dată când te urci la volanul acestui SUV, ai impresia că ai intrat într-o mașină premium, iar performanțele se simt de la prima „cheie”. De fapt, nu prea ai o cheie, pentru că motorul îl pornești de la un buton. Impresionant pentru o mașină Dacia, nu?

Dacia Duster cu performanțe de Mercedes

Cei 150 de cai-putere propulsează Dusterul neașteptat de bine, chiar dacă motorul TCe nu e încă disponibil și pe versiunile cu tracțiune integrală. Pe la jumătatea acestui an va fi disponibil și pe versiunile 4×4.

„Pentru că Dacia mea cu apucături de Mercedes are sub capotă motorul dezvoltat de Renault în parteneriat cu Daimler, un propulsor cu filtru de particule, prezentat în octombrie 2018 la Salonul Auto de la Paris. Același motor ajunge și în gama compactă a constructorului premium, dar și sub capota lui Renault Kadjar și a lui Nissan Qashqai, pe care l-am testat și noi”, spune Elena Luchian, cea care a testat mașina.

„Duster 150 TCe cu transmisie manuală cu șase trepte aleargă de la 0 la 100 km/h în 10,4 secunde și atinge o viteză maximă de 191 km/h. Sunt cifre care fac mașina să fie cea mai rapidă Dacia construită vreodată. Cât consumă Duster-ul cu apucături de Mercedes? Am obținut 7,5 l/100 km în oraș și 5,5 l/100 km în afara orașului, cifre foarte apropiate de cele oferite de producător”, adaugă Elena.

Dacia Duster și configurație premium

Prețul unui Duster cu motorul TCe de 1.3 litri pornește de la 17.500 de euro, dar ea a testat o mașină în valoare de 18.850 de euro, deci configurația este pe măsură. Doar vopseaua în culoarea Atacama Orange (acel portocaliu metalizat) costă 300 de euro.

Chiar dacă Duster a obținut doar trei stele la testele de siguranță EuroNCAP, caroseria nu mai este deloc ca la prima generație Duster (sau oricare altă mașină din gama Dacia). Îți dai seama de îmbunătățire doar din închiderea ușilor. Atunci când le trântești, nu se mai aude acel sunet de gol, zgomotos. Ușile scot la închidere un sunet mai plăcut și-ți dau impresia că-s mai pline.

La fel se poate spune și despre zgomotul din timpul mersului la viteză mare. Cei de la Dacia au găsit o modalitate mai eficientă să o izoleze mai bine fonic.

La bord există și sistemul multimedia Media NAV, compatibil cu Apple Car Play și cu Android Auto. Vei putea să asculți mai ușor muzica de pe Spotify și să primești și să citești notificările de pe Messenger.

Spațiul este în continuare generos, fiind o mașină ideală pentru o familie cu până la trei copii. Duster face parte din categoria SUV-urilor mici spre medii, deci este ideal și pentru oraș, nu doar dacă locuiești în mediul rural sau undeva la munte.

Review-ul complet al testului pentru Dacia Duster TCe 150 îl găsești pe site-ul Miss Auto.