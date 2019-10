Unul dintre cele mai tari jocuri de pe Facebook, atacate de hackeri

Unele jocuri de pe Facebook dau, de multe ori, dependență utilizatorilor, însă acestea pot veni, în unele situații, și cu anumite riscuri.

De data aceasta este vorba despre un joc extrem de popular de pe platformă, de care un actor rău intenționat s-a folosit pentru a fura date personale de la utilizatori.

Un hacker din Pakistan a anunțat la începutul lui 2019 că pune la vânzare aproape un miliard de înregistrări ale utilizatorilor extrase din aproximativ 45 de servicii online.

Acum, ținta acestuia este compania care devoltă unele dintre cele mai populare jocuri de pe Facebook, cele din familia Zynga. Printre acestea se numără FarmVille, Words With Friends, Zynga Poker, Mafia Wars sau Café World.

Acesta operează sub aliasul Gnosticplayers și a anunțat o nouă reușită. A comunicat către The Hacker News că a reușit să compromită „Words With Friends”, un joc de cuvinte asemănător cu sistemul Scrabble, dar dezvoltat de Zynga. Susține că a acesat o bază de date masivă care cuprinde peste 218 milioane de utilizatori.

Breșa de securitate a afectat toți jucătorii, atât pe sistemul de operare Android, cât și cei care folosesc iOS. Totuși, numai cei care s-au înregistrat să joace acest joc pe data de 2 septembrie sau înainte.

Unul dintre cele mai populare jocuri de pe Facebook, atacat

Toate informațiile arată că declarația lui Gnosticplayers. Zynga confirmă că breșa de securitate a avut loc.

„Am descoperit recent că informațile de logare a anumitor utilizatori ar fi putut fi accesate în mod ilegal de hackeri externi”, spune compania care dezvoltă jocuri pe Facebook.

Informațiile unor jucători de Draw Something sau Words With Friends ar putea fi compromise. Acestea includ numele, adresa de mail, ID-ul de logare, parole, numărul de telefon, ID-ul de Facebook și ID-ul contului de Zynga.

Compania spune că a contactat autoritățile. Ca forma de precauție, spune că încearcă să protejeze utilizatorii și le va oferi update-uri în legătură cu investigația demarată de autorități.