Google a anunțat ce oferă pe telefoanele ieftine cu Android 10 Go

Problema actualizărilor dispozitivelor cu Android încă există. Ar putea fi și mai mare pe telefoanele ieftine, dar Google a încercat s-o rezolve cu versiunea Go. Iar acum există Android 10 Go pentru toate acele telefoane care nu costă mai mult de 200 de euro.

Cum era de așteptat, Android 10 Go nu va avea aceleași funcționalități ca versiunea lansată deja. Are însă tot ce-i necesar pe un smartphone, inclusiv un consum redus de resurse și acces la aplicații mai simple, mai mici. Cei care au deja dispozitive cu Android Go se pot aștepta la o creștere a performanței dispozitivelor.

Android 10 Go rulează pe telefoane care au cel puțin 512 MB memorie RAM, procesoare cu două sau patru nuclee și, ei bine, cam atât. Nu ține cont de ecran sau alte specificații. Vestea și mai bună e că Google include cu Android 10 Go și Adiantum pentru criptarea datelor, astfel încât să fie mai bine protejate.

De ce a creat Google și versiunea Android 10 Go

Conform Google, sistemul de operare e disponibil în peste 180 de țări pe mai mult de 1.600 de modele de telefoane. Astfel, Nokia 1 e un telefon cu care ești poate familiarizat. Mai sunt Samsung A2 sau Xiaomi Redmi Go. Ca idee, dispozitivele au prețuri de pornire de circa 30 de dolari și media e la sub 100 de dolari.

Google susține că prin Android 10 Go îmbunătățește și modul în care sunt dezvoltate aplicațiile pentru versiunea aceasta a Android. Există însă și funcționalitățile pe care le are pe versiunea full, cum ar fi aplicația Lens care poate „citi” poze și Gallery Go, pentru fotografii, are mai puțin de 10 MB. Cum astfel de telefoane nu au prea mult spațiu de stocare, orice aplicație mică e binevenită.

Ca aplicații de la Google, există Maps, Gmail, Files, chiar și Assistant. Compania susține că aplicațiile pentru Go sunt proiectate să ocupe cu până la 50% mai puțin spațiu de stocare. Există și opțiunile de control al consumului de date mobile, dar și Play Protect pentru verificarea aplicațiilor din Play Store.