Probleme cu iOS 13: de ce nu te poți loga pe unele aplicații

iOS 13 este cel mai nou sistem de operare de la Apple, însă această eroare nou descoperită ne arată că acesta are și defecte.

Un nou bug descoperit în cel mai nou sistem de operare pentru iPhone îi pune pe utilizatori în dificultate. Aceștia nu se pot loga pe aplicațiile care necesită autentificare biometrică prin Touch ID. Astfel, opțiunea pur și simplu nu apare pe ecranele utilizatorilor. Acest lucru face dificilă conectarea la aplicațiile bancare, de exemplu.

Bug-ul afectează modelele mai vechi pe care rulează iOS 13. Este vorba despre iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, și iPhone 8 Plus.

Cum rezolvi problema pe iOS 13

Vestea „bună” este că, de fapt, căsuța de dialog este acolo, numai că, dintr-un oarecare motiv, aceasta este invizibilă. Așa că, dacă întâmpini această problemă, încearcă să-ți pui amprenta în locul unde estimezi că ar trebui să fie. Dacă nimerești locul, cel mai probabil aplicația va autoriza amprenta și te vei putea loga.

De asemenea, unii utilizatori au găsit o metodă puțin mai brutală pentru a depăși eroarea de pe iOS 13. Aceștia au afirmat că simpla scuturare a dispozitivului ar face ca opțiunea să apară pe ecran.

Apple oferă deja actualizări de software

Compania a lansat noul sistem de operare pe 19 septembrie. La numai câteva zile, cei de la Apple au venit deja cu un update. iOS 13.1 a venit la pachet cu o serie de schimbări importante.

A urmat apoi iOS 13.1.1, care a rezolvat o problemă legată de descărcarea foarte rapidă a bateriei dispozitivului.

Pe 1 octombrie, iOS 13.1.2 era deja disponibl pentru iPhone-uri. Acesta remediază probleme și vulnerabilități mai mult sau mai puțin periculoase sau supărătoare. Elimină un scenariu în care bara de progres de la un backup în iCloud continua să fie afișată, chiar dacă backupul s-a încheiat cu succes. Rezolvă o situație în care nu puteai porni camera de la telefon sau nu puteai activa blițul sub formă de lanternă.

Cel mai probabil, va veni și cu un nou update pentru problema legată de Touch ID.