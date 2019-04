Ubisoft comemorează tragedia de la Notre Dame: cum descarci gratuit Assassin’s Creed Unity

La câteva zile după ce Paris-ul a devenit scena unei tragedii cu consecințe globale, cei de la Ubisoft s-au decis să comemoreze evenimentul printr-o donație și un joc gratuit.

În urmă cu câteva zile, am scris un articol legat de modul spectaculos de autentic în care este reprezentată Catedrala Notre Dame în jocul video Assassin’s Creed Unity. Efortul celor de la Ubisoft din spatele acelui titlu a cărui acțiune se petrece în Paris a fost foarte mare. La câțiva ani de la lansare, după incendiul de luni, dezvoltatorul a decis să-l ofere pentru descărcare gratuită, timp de o săptămână.

Pe lângă un număr mare de persoane foarte bogate care au donat sute de milioane de euro în doar câteva zile, cei de la Ubisoft s-au decis să pună brațul la refacerea Catedralei Notre Dame. În acest scop, au făcut o donație de 500.000 de euro la fondul pentru reconstruirea monumentului istoric.

Pentru că ar fi fost aiurea să nu-și promoveze jocul în care te poți perinda liber prin Notre Dame și pe deasupra lui, cei de la Ubisoft au venit la înaintare, în același comunicat de presă, cu o oferă de nerefuzat. Până pe 25 aprilie, versiunea de PC a jocului este gratuită. ”Vrem să oferim tuturor șansa să experimenteze maiestuozitatea și frumusețea Notre Dame, în modul în care știm noi cel mai bine să o facem”, au declarat oficialii Ubisoft printr-un comunicat.

Legătura Ubisoft cu Notre Dame nu ține însă doar de jocul lansat în urmă cu patru ani. Aceasta este o companie franceză, cu un studio de proporții semnificative localizat la Paris. Dacă vrei să-ți instalezi Assassin’s Creed Unity pe PC, accesează acest link. Vei avea și posibilitatea să ți-l asociezi colecției tale de jocuri din Uplay, fără să-l instalezi acum. Cu alte cuvinte, ar fi păcat să ratezi ocazia.

In solidarity with everyone moved by Monday’s events we’re donating to the restoration of Notre-Dame & giving you the chance to play @AssassinsCreed Unity on Uplay for free.

Details below:

