Uber primește propriul serial TV, ca să-nțelegi de ce te plimbi acum cu mașinile ei

Uber a avut partea ei de suișuri și coborâșuri, iar acum vei putea vedea exact evoluția companiei într-un nou serial TV.

Cei din spatele proiectului sunt creatorii serialului Billions, o dramă complexă despre puterea politică a marilor finanțe din New York. Astfel, reporterul New York Times, Mike Isaac, a intervievat sute de foști și actuali angajați Uber pentru a spune povestea completă a evoluției companiei, sub egida Showtime.

