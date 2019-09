Top 10 cele mai profitabile filme din 2019, dominat de Disney, cu o excepție

Disney a devenit un gigant de neoprit în industria divertismentului, iar 2019 a fost va fi cel mai bun an de până acum, datorită brandurilor din portofoliu, ca Marvel, Star Wars sau Pixar.

În cazul în care nu ții evidența caselor de producții de la Hollywood, este bine de știut că multe dintre filmele pe care le-ai văzut la cinematograf în ultimul an sunt produse de Disney. Casa lui Mickey Mouse a devenit atât de puternică, încât este puțin probabil să-ți nu-ți fi plăcut două, trei filme în 2019 rezultate din banii ei. Cu toate acestea, există și excepții de la regulă, dar sunt puține, iar în 2019, a fost una singură.

Dumbo regizat de Tim Burton a fost clasificat în 2019 ca un eșec de proporții, după standardele stabilite de Disney în ultimul deceniu. Deși a respectat rețeta de a recrea o poveste clasică animată într-un film live action, cu actori mari și un buget absurd, acela nu a funcționat.

În 2019, Avengers: Endgame a devenit cel mai profitabil film din toate timpurile, depășind Avatar și ilustrând perfect foamea de bani de la Hollywood. Ca referință, filmul a fost relansat după ce ieșise din cinematografe, cu câteva minute în plus, doar pentru a mai aduce în câțiva dolari în visteria Disney și pentru a obține recordul. Gestul respectiv a fost criticat intens în presă, dar a dat rezultate și asta e tot ce contează.

La această oră, șase filme din top 10 cele mai profitabile filme din 2019 sunt producții Disney: Avengers: Endgame, The Lion King, Captain Marvel, Toy Story 4, Spider-Man: Far From Home și Alladin. Până la finele anului, mai sunt însă câteva producții foarte importante din portofoliul aceluiași gigant care vor completa top 9: Maleficent: Mistress of Evil, Frozen 2 și, inevitabil, Star Wars: The Rise of Skywalker. Conform estimărilor, cele trei menționate mai sus vor avea încasări de invidiat.

Dacă proiecțiile se adeveresc iar top 9 va fi realizat de Disney, eșecul înregistrat de Dumbo va fi și mai dureros decât pare la prima vedere. La ora actuală, în topul pe 2019, se află pe locul 15, după Once Upon a Time in Hollywood al lui Quentin Tarantino.

În cel mai rău caz, Disney ar trebui să aibă cel puțin cinci producții în top 10 2019, dar este improbabil să nu depășească jumătatea clasamentului. Un lucru este însă sigur, după achiziția Fox și lansarea propriului serviciu de streaming, Disney+, îți va fi din ce în ce mai dificil să ignori filmele și serialele sale. Nu de alta, dar oferă câteva pentru fiecare, iar ecranizările Marvel și Star Wars nu par să se încheie prea curând.