Ce știm despre viitorul Star Wars: de la episodul IX la serialul The Mandalorian de pe Disney+

În urmă cu câteva zile, oficialii Disney au dezvăluit noi informații despre ceea ce urmează să vedem în universul Star Wars, de la The Rise of Skywalker pe marile ecrane, până la The Manadalorian pe iminenta platformă de streaming.

Viitorul sună bine pentru fanii Star Wars. Disney face investiții fabuloase pentru a nu pierde dintre fanii francizei create de George Lucas. În plus, se străduiește să transforme mulți dintre ei în abonați la Disney+, prin conținut exclusiv ca va fi disponibil doar pe viitoarea platformă de streaming.

După The Avengers: Endgame, cea mai importantă producție Disney din acest an este Star Wars: The Rise of Skywalker sau, după cum îi spun apropiații, Star Wars Episodul IX. Aceasta va fi ultima parte a francizei începută de Lucas în urmă cu aproximativ patru decenii. Deși nu se cunosc foarte multe detalii despre intriga filmului, un prim teaser trailer a fost făcut public pentru a crește tensiunea fanilor. Acela este disponibil mai sus.

În mod previzibil, clipul este unul foarte spectaculos, cu o serie de secvențe din producțiile anterioare, dar și câteva cadre care îți taie respirația din filmul ce va fi lansat în luna decembrie a acestui an. Ca referință, J.J. Abrams este responsabil de regia peliculei, în timp Kathleen Kennedy va ocupa poziția de producător. Cel mai interesant cadru vine în ultimele câteva secunde ale clipului și a generat foarte multe zvonuri online. Este vorba de un nou lighsaber mânuit de Rey.

Deși este greu de speculat vizavi de povestea viitorului Star Wars, un lucru este sigur. Povestea se va desfășura la scară largă, cu un buget imens și un spectacol vizual de excepție. Cu alte cuvinte banii nu vor fi o problemă. Cei care speră la o luptă impresionantă între Rey și Kylo Ren nu vor fi dezamăgiți. În mod suspect, lupta cu pricina pare să se desfășoare pe apă. Premiera este planificată pentru 20 decembrie 2019.

The Mandalorian a fost dezvăluit în cadrul conferinței D23 de către oficialii Disney. Acesta va fi un serial live-action ce urmează să fie distribuit exclusiv prin intermediul Disney+. Ca referință, deși am avut animații precum Clone Wars sau Rebels pe micile ecrane, Mandalorian va fi primul serial care nu este animat din universul Star Wars.

Disney+ trebuie să vină la înaintare cu mult conținut original de calitate pentru a genera abonați, iar o creație precum cea ilustrată în trailerul de mai sus are mari șanse să materializeze acest proiect. Acțiunea serialului se va produce între evenimentele din Return of the Jedi și The Force Awakens.

Până acum, nu s-au știu foarte multe despre The Mandalorian, cu excepția faptului că Jon Favreau va ocupa poziția de producător executiv și scenarist pentru noul show. Trailerul nu dezvăluie particularități din serial, dar te ajută să înțelegi tonul poveștii și să apreciezi bugetul foarte mare investit. Din distribuție fac parte Pedro Pascal din Narcos și Game of Thrones, Brendan Wayne, Nick Nolte, Werner Herzog și alții.