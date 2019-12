Thunderbolt 3 versus USB-C: care sunt diferențele și de ce ar fi bine să le știi când cumperi un laptop

Majoritatea laptopurilor lansate în ultimii ani vin la pachet cu o interfață reversibilă ce suportă un trafic rapid de date. În funcție de sistemul pe care îl ai, ar putea fi UBS 3.1 sau Thunderbolt 3. Problema este că, în afara aspectului estetic, cele două sunt foarte diferite.

În teorie, atât USB 3.1, cât și Thunderbolt 3 sunt menite pentru transfer de date. Ambele folosesc același conector, dar versatilitatea lor este cu totul alta. Problema este că, pe lângă câteva excepții, este foarte dificil să-ți dai seama care este una și care este alta. După ce ai învățat însă acest detaliu important, vei avea destul de mult de câștigat.

Varianta scurtă este că Thunderbolt 3 este mai deștept și mai rapid. Pe lângă transferul de date, această interfața poate facilita transferul de conținut video de înaltă rezoluție la un monitor. Pentru că vorbim însă de o interfața proprietară dezvoltată de Intel în colaborare cu Apple, există niște costuri de licențiere pe care cei mai mulți refuză să le plătească.

Dacă ar fi devenit un standard în industrie, ne-am fi bucurat cu toții de faptul că este incredibil de rapid. În timp ce noua versiune de USB 3.1 Gen 2 este limitată la 10Gbps, Thunderbolt 3 este capabil de un transfer a 40Gbps.

Indiferent dacă vorbim de Thunderbolt 3 sau USB 3.1, ambele utilizează un conector USB Type-C. Pentru a se diferenția, conectorii Thunderbolt sunt evidențiați cu o săgeată în formă de fulger. Un pic frustrant este faptul că există și porturi USB standard cu simbolul de fulger, dar în acele cazuri este o referință la faptul că respectivele mufe îți pot încărca un gadget, precum un smartphone, chiar și dacă ai laptopul închis.

Dacă vrei să ții minte o definiție simplă a acestei dezbateri, un port Thunderbolt 3 poate funcționa ca USB, dar nu orice USB este Thunderbolt. Atunci când conectezi un gadget la portul Thunderbolt al sistemului din dotare, acela rata comunicațiilor va fi dată de periferic, în timp ce computerul se adaptează.

Thunderbolt 3 este foarte bun pentru afișarea de conținut video. Poți afișa conținut 4K la 60Hz pe două panouri. În teorie, USB 3.1 Gen 2 suportă funcția de conectare la un monitor extern prin intermediul Alt Mode. Acea funcție este însă opțională și ține de producătorul unui echipament să o activeze.

Prin Thunderbolt, poți conecta în serie până la șase dispozitive la o singură sursă de semnal, cu condiția ca toate să fie compatibile cu Thunderbolt 3. Dacă introduci în ecuație un gadget tradițional cu USB 3.1, seria de echipamente se întrerupe acolo. Un alt avantaj al standardului realizat de Intel ține de compatibilitatea cu plăci video externe de mare putere. Acea opțiune lipsește în cazul USB 3.1, iar dacă vrei să-ți cumperi un laptop cu potențial de gaming, ar fi bine să ai în vedere acest detaliu.

Dacă te încântă ideea de Thunderbolt 3, găsești acea interfață pe orice Mac din ultimii ani, de la MacBook la iMac. În materie de sisteme cu Windows, noul Thunderbolt este prezent pe Alienware M17, Asus Zenbook S UX391 și Lenovo ThinkPad X390 Yoga. Toate sunt foarte scumpe, dar te ajută mult. În rest, orice alt computer care are USB Type C pe laterală, sigur nu are Thunderbolt, momentan.