La doar câteva săptămâni după ce am discutat despre USB 3.2, Intel și USB-IF au anunțat specificațiile următoarei generații de Universal Serial Bus. Este vorba de USB4.

Intel a colaborat cu USB-IF pentru finalizarea proiectului la USB4. Noul standard va avea același format de cablu USB Type C, dar va îndeplini mai multe sarcini. În plus, va fi compatibil înapoi cu toate celelalte versiuni de USB, prin intermediul unor adaptoare.

Din prisma vitezei, comparativ cu USB 3.2 Gen 2×2, noul USB4 va avea o lățime de bandă dublă. Vom vorbi practic de 40Gbps. Acea viteză deschide ușile pentru un număr foarte mare de scenarii de utilizare. Ca exemplu, USB4 va putea oferi semnal video pe două monitoare 4K la o rată de reîmprospătare de 60Hz.

La capitolul detalii tehnice, USB4 este departe de a fi un standard complet nou. În schimb, va împrumuta o mare parte dintre particularitățile Thunderbolt 3, protocolul dezvoltat de Apple în colaborare cu Intel. Ce s-a schimbat între timp este faptul că Intel a oferit forumului USB-IF specificațiile fără niciun fel de costuri. USB4 va fi compatibil înapoi atât cu USB 2.0, cât și USB 3.2.

Pentru că nu este vorba doar de mufe compatibile, USB-IF a insistat pe faptul că ai nevoie de cabluri certificate pentru 40Gbps, dacă vrei să profiți de specificațiile USB4. În plus, nu are rost să visezi la faptul că vei putea profita de acea viteză printr-un cablu USB-C la USB-A. Din păcate, cablul USB tradițional nu are suficient de mulți conectori pentru așa ceva, nici măcar cele certificate USB3.

Până la această oră, interfețele Thunderbolt au fost adoptat mai ales de către Apple, dar Intel colaborează intens cu Microsoft pentru a asigura suportul fără probleme pentru noul standard în Windows 10. Aparent, se fac eforturi în aceeași direcție și pe partea de Linux.

Pentru finalizarea proiectului USB4, colaborează aproximativ 50 de companii din industrie, iar specificațiile complete vor fi publicate înainte de mijlocul acestui an. Rămâne să vedem când va ajunge la utilizatorii obișnuiți.