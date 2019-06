Filmul adaptat după jocul The Division va ajunge pe Netflix

Ubisoft a avut o conferință de presă la E3 unde a prezentat viitoarele jocuri, dar și un proiect cinematografic. Filmul The Division va fi pe Netflix.

Jocul Ubisoft The Division este transformat într-un film, iar acesta se pare că va apărea pe Netflix. Nu este clar dacă pelicula va debuta și în cinematografe sau doar pe platforma online.

Filmul a fost anunțat în urmă cu trei ani și nici acum nu știm prea multe detalii despre el. Ce cunoaștem în acest moment este faptul că în rolurile principale se vor afla Jessica Chastain și Jake Gyllenhaal, iar regia va fi asigurată de către David Leitch (Deadpool 2).

Cei de la Ubisoft au spus pe scena E3 că mai multe detalii despre film vom afla în curând. În aceleași timp, Netflix a publicat o descriere a filmului care sună cam așa: în viitorul apropiat, un virus s-a răspândit prin intermediul bancnotelor, în timpul celebrului Black Friday. Drept urmare, milioane de oameni au murit, iar orașul New York a intrat în haos. Un grup de civili, antrenați și instruiți să se activeze în asemenea scenarii, încearcă să salveze ce a mai rămas din societate.

The Division, transformat într-un film

Multe lucruri s-au petrecut de la anunțarea ecranizării jocului video. Ubisoft a lansat un al doilea joc The Division, a cărei acțiune s-a mutat în Washington DC. The Division a fost un titlu foarte bun pentru producătorul francez, încasând în jur de 330 de milioane de dolari doar în primele cinci zile.

Al doilea joc din serie a fost bine primit atât de public, cât și de critici. De asemenea, Ubisot se întoarce la filme cu această peliculă, după adaptarea din 2010 a lui Prince of Persia: The Sands of Time. Și în acel film, tot Jake Gyllenhaal a fost în rolul principal. Acel film nu s-a bucurat de prea mult succes nici la box-office, dar nici la critici.

Poate The Division va avea mai mult noroc. Nici Ubisoft, nici Netflix nu au dezvăluit o posibilă dată de lansare.