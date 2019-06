În februarie, filmul „Oh, Ramona!”, bazat pe cartea „Suge-o, Ramona!” a lui Andrei Ciobanu s-a lansat și a șocat pe toată lumea. Mai nou, filmul este disponibil și pe Netflix.

Când a apărut „Oh, Ramona!”, am mers să îi fac recenzie – pe care o poți citi aici, dacă ești curios – și nu am fost prea impresionată. Filmul are o poveste lipsită de originalitate și un protagonist care oscilează între tăntălău și enervant.

Am apreciat încercarea de a-l face plăcut din punct de vedere estetic și calitativ din punct de vedere al producției, dar asta nu a făcut filmul mai puțin misogin.

Ce au spus alții despre filmul disponibil acum și pe Netflix

Cumva însă, cu bune și cu rele, filmul a ajuns pe Netflix. Inevitabil, criticii din străinătate au vizionat capodopera românească și au scris recenzii. Cam ce părere au avut aceștia? Poți arunca o privire mai jos, pentru a afla:

„Glumele și personajele sunt de trei ori copiate din filme mai amuzante; replicile istețe sunt livrate printr-un voiceover, într-o încercare disperată de a anima părțile moarte; există până și o scenă în care Andrei se uită la cer și urlă la el însuși, naratorul. Există o linie fină între primitivitate și cruzime, iar [filmul acesta] habar nu are unde se află ea.” – John Serba, Decider „[Filmul] reușește cumva să hiper-sexualizeze și să obiectifice femeile, să dea vina pe o femeie care spune că a lovit-o iubitul, să îmbrățișeze tonurile homofobice și să facă mișto de femeile supraponderale în doar o oră și 45 de minute. Pe lângă conținutul problematic, povestea filmului nu prea are sens, iar acțiunile personajelor sunt lipsite de motivație – făcând din [film] unul din cele mai proaste filme adăugate pe [Netflix] până acum.” – Tess Cagle, Daily Dot „[Filmul] prezintă un tocilar atât de incredibil de naiv când vine vorba de interacțiunea cu femeile, încât devine tema întregii povești. Folosind efecte năstrușnice și cu Andrei (Bogdan Iancu) narând propria lui poveste, este ușor să presupui că povestea va deveni rapid enervantă, dar de fapt, [filmul] este, de fapt okay; puțin sălbatic, dar face în așa fel încât își păstrează forțele până la final.” – Daniel Hart, Ready Steady Cut

Deși „Oh, Ramona!” ar ocupa un loc foarte jos într-o listă cu cele mai bune filme, asta nu înseamnă că nu prinde la public. La urma urmei, ceea ce criticilor li se pare o mizerie pentru oameni poate fi o mină de aur.

Publicul mai are nevoie și de chestii light din când în când – drept dovadă stau filmele cu Adam Sandler de pe Netflix („Billy Madison” și „Happy Gilmore”, care au strâns în total peste 500 de milioane de ore de vizionare pe platformă).

Din acest motiv, Netflix a extins parteneriatul cu Sandler pentru alte patru filme, după cum arată Time. Alături de filmele lui Adam Sandler, „Oh, Ramona!” ar putea servi drept dovadă că un film nu trebuie să fie neapărat bun pentru a fi plăcut de public.