Tehnologia Tesla care poate salva vieți ar trebui să fie pe toate mașinile

Autoturismele Tesla sunt dotate cu o tehnologie utilă care-ți poate salva câinele și copilul de la o moarte lentă atunci când îi lași vara închiși în mașină.

Mai e mult până la vară, dar zilele călduroase nu-s departe, iar dacă ai obiceiul să-ți lași câinele în mașină când mergi la mall sau într-un loc unde n-ai voie cu animale, atunci știi că viața lui poate fi în pericol.

În funcție de temperatura de afară, care influențează atmosfera din interiorul automobilului, să lași geamurile laterale puțin coborâte s-ar putea să nu-l ajute. Dacă cineva te-ar închide pe tine într-o mașină, în soare, și ți-ar lăsa doar o aerisire de câțiva centimetri, nu cred că ai fi foarte vioi.

La fel se întâmplă și în cazul copiilor care sunt lăsați singuri în mașină de anumiți părinți iresponsabili.

Pentru această problemă, Tesla are soluția: Dog Mode. Este o funcție de reglare a temperaturii ambientale concepută în principal pentru căței, dar poate fi utilizată și în situația în care îți închizi copilul în mașină.

Introducing Dog Mode: set a cabin temperature to keep your dog comfortable while letting passersby know they don’t need to worry pic.twitter.com/xFU6MGZT53

— Tesla (@Tesla) 14 February 2019