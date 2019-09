Luptătorul UFC care se joacă Smash la volanul unei Tesla îți arată cât de inconștienți sunt șoferii

Opțiunea Autopilot de pe mașinile Tesla este extrem de utilă, însă unii șoferi se bazează pe aceasta mai mult decât ar trebui atunci când conduc.

Luptătorul UFC Kevin Lee a postat un videoclip pe Instagram în timp ce conducea. Totuși, conducea e mult spus, pentru că șoferul nu are nicio secundă mâna pe volanul mașinii. De fapt, acesta folosește funcția Autopilot de pe Tesla sa pentru a se putea juca pe Nintendo Switch în timp ce merge pe șosea.

Acesta și-a lipit o consolă Nintendo Switch de parbriz și, în loc să se uite la mașinile din trafic, se joacă în schimb Smash.

Totuși, comportamentul acestuia de la volan nu este deloc unul sigur.

Autopilot de pe Tesla este un asistent care contribuie la creșterea siguranței oferă un confort mai mare șoferului din spatele volanului. Totuși, conducătorii auto trebuie să monitorizeze constant condițiile de drum și să fie pregătiți să poată prelua controlul în orice moment. Compania menționează și pe site că șoferii ar trebui să aibă în permanență mâinile pe volan.

Funcția Autopilot îi face pe șoferii acestor mașini să facă cele mai stupide lucruri. Spre exemplu, un șofer a fost surprins când mergea pe autostradă cu o viteză de 120 de kilometri pe oră, în timp ce dormea.

Dude is straight snoozing going 75mph on the interstate, letting his @Tesla do the work. 😳😴 pic.twitter.com/RQD2LBSnGh

— SETH BLAKE (@SethWageWar) March 4, 2019