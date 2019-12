Copia fidelă a Tesla Cybertruck, creată de niște youtuberi ruși

În Rusia te poți aștepta la orice, iar de data aceasta niște youtuberi de aici au creat o copie fidelă a celui mai nou model anunțat de Elon Musk, Tesla Cybertruck.

Canalul rus de YouTube Pushka Garazh se ocupă cu modificarea mașinilor cu bani puțini. Acum, aceștia au folosit un model vechi de mașină rusească pentru a recrea noul model Tesla, care încă nici nu a apărut pe piață.

Au început de la o Lada Samara, o hatchback creată de producătorul lui AvtoVAZ. Arată cam așa:

E clar că acest model nu seamănă mai deloc cu Tesla Cybertruck. Pentru asta, au acoperit mașina cu tablă și au vopsit-o cu o nuanță metalică pentru a-i oferi același aspect futurist

În total, youtuberi au cheltuit doar 80.000 de ruble pentru replica lor, echivalentul a 1.300 de dolari. E un preț modest, dacă iei în considerare că cea mai ieftină versiune a mașinii de la Tesla va costa aproape 40.000 de dolari.

Cât de asemănătoare e mașina cu Tesla Cybertruck

Youtuberii i-au atașat mașinii jante cu brandul Tesla și lumini de frână orizontale pe portbagaj.

E evident că cele două mașini nu sunt chiar identice. Deși youtuberii ruși au făcut o treabă bună, nu au reușit să copieze chiar toate elementele de pe Tesla. În primul rând, replica Cybertruck are dimensiuni ceva mai mici: este mai scundă și mai scurtă cu aproximativ 180 de centimetri.

Partea proastă e că replica Tesla Cybertruck nu are nici măcar o ușă laterală. Dacă vrei să intri și să ieși din vehicul, trebuie s-o faci prin portbagaj. Partea bună e că deschiderea e foarte largă și are loc cam oricine.

De asemenea, pe lângă aspect, mai există o diferență uriașă: copia rusească nu este o mașină electrică, ci funcționează pe motorină.

Poți vedea aici tot procesul prin care youtuberii au trecut pentru a ajunge la acest rezultat.