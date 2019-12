Tesla ar pregăti funcția care-i transformă mașinile în „rachete”

Tesla ar pregăti un update extrem de important pentru Model 3. Unul care va crește semnificativ autonomia, dar și puterea de accelerare.

Tesla este un brand care a inovat industria auto și asta i se datorează în mare parte lui Elon Musk. Modelele companiei americane sunt mai mult despre tehnologie și mai puțin despre piesele clasice. Când vine vorba, însă, de baterii, sunt cam aceleași întâlnite și pe alte modele ale altor constructori.

Model 3 de la Tesla are, în prezent, o baterie de 75 kWh. Pe Twitter, însă, experții din domeniu susțin că au identificat anumite coduri care vin cu indicii despre un nou update. Ar fi vorba de Ludicrous Mode, funcția care ar putea veni cu o baterie de 100 kWH pentru Model 3.

Autonomia ar crește semnificativ. La fel și puterea de accelare.

Now where it gets interesting is with the actual batetery packs.

the 100kWh pack has survived the great „non-model3 stuff purge” mid year so there’s a fair chance this is actually upcoming and not some spillover. pic.twitter.com/gliPuJhrP7

— green (@greentheonly) December 20, 2019