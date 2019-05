Telefonul surpriză de la Huawei care ar putea fi cel mai bun din 2019

Huawei a lansat de curând P30 și P30 Pro, dar pentru toamnă mai pregătește încă ceva. Cele mai bune zvonuri despre acest model au ajuns acum online.

Huawei lansează în toamnă, de regulă, un nou telefon din seria Mate. Ultimul a fost Mate 20 Pro și, dacă strategia pentru nume rămâne aceeași, în toamna asta vom vedea un Mate 30 Pro. RODENT950 a publicat pe Twitter, recent, câteva informații încă neconfirmate despre acest nou telefon.

Huawei Mate 30 Pro ar avea un ecran de 6,7 inci QuadHD+ OLED, o baterie de 4.200 mAh și încărcare rapidă la 55 wați. Mai mult, ar fi rotunjit pe toate părțile, cu un design puțin ajustat față de P30 Pro, și procesorul ar fi un Kirin 985, generație nouă, care ar avea și un modem 5G integrat.

Apoi vine vestea și mai bună: camerele foto. Odată cu Mate 20 Pro, Huawei a trecut la o altă distribuție a senzorilor. Sunt trei, iar designul ar fi menținut și pe Mate 30 Pro. Astfel, cei trei senzori ar fi încadrați într-un pătrat, pe spatele telefonului, iar aceștia sunt preluați de pe P30 Pro.

