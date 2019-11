Telefonul de dat de pământ care merită toți banii: care sunt premierele importante

Dacă erai în căutarea unui smartphone care să nu te lase la greu, puține se pot lăuda cu setul de funcții și specificații tehnice livrate împreună cu Doogee S68 Pro.

Noul smartphone lansat de Doogee include o serie de particularități atractive care ar trebui să-l pună pe radarul amatorilor de telefoane rezistente. Ilustrat în imaginile alăturate, aparatul are un preț de achiziție de doar 220 de dolari, rezistă la scufundări, dar partea cea mai interesantă constă în gradul de anduranță la trânte.

Parțile laterale ale aparatului sunt create dintr-un aliaj de aluminiu în combinație cu titan, iar colțurile sunt din cauciuc pentru a absorbi mai bine șocurile. Ecranul este protejat în premieră prin două straturi de Goilla Glass 4, transformându-l într-unul dintre cele mai rezistente panouri.

Doogee S68 Pro se ascunde în spatele unui panou de 5,9 inci de tip LCD IPS cu o rezoluție nativă Full HD+ (1080 x 2280 pixeli). Este certificat IP68 pentru rezistență la apă. Poate sta 30 de minute la o adâncime de 1,5 metri. Funcționează impecabil între -40 și 60 de grade și promite să nu prezinte defecțiuni după trânte de la 1,5 metri.

În mod surprinzător, are trei camere principale, o premieră în cazul acestei categorii de aparate. Camera principală are 21 de megapixeli, are o cameră telephoto de 8 megapixeli și încă una ultra-wide care e perfectă și pentru fotografii macro de la 3 centimetri. Cei trei senzori utilizați în acest context sunt realizați de Sony. În crestătura din partea din față se ascunde o cameră de selfie-uri de 16 megapixeli cu un câmp vizual de 80 de grade.

Partea de procesare este asigurată de o combinație între un MediaTek Helio P70, 6GB RAM și o memorie internă de 128GB de tip Samsung UFS 2.0. Sistemul de operare preinstalat este Android 9 Pie, în timp ce acumulatorul are 6300 mAh, suficient pentru 80 de ore de conversații, 22 de ore de gaming și 49 de ore de redare video. Se încarcă rapid prin USB C la 24W. Suportă și încarcare wireless reversibilă a altor gadgeturi compatibile cu o viteză de 5W.

Are un senzor de amprentă pe spate, dar poate fi deblocat și cu fața. Momentan, poate fi cumpărat doar de pe site-ul producătorului, dar nu ar trebui să dureze mult până ajunge și în magazinele de la noi.