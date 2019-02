De ce telefonul pliabil al Samsung ar putea fi o mare dezamăgire

Samsung a prezentat un prototip de telefon pliabil în toamna anului trecut, iar la final de februarie ar trebui să-l lanseze oficial. Totuși, telefonul ar putea să nu fie chiar pliabil și asta ar fi dezamăgitor.

Americanii de la USPTO (United States Patent and Trademark Office) au publicat un brevet de invenție de la Samsung Electronics. Acesta este intitulat vag drept „dispozitiv electronic” și în imagini vedem un telefon care are două display-uri separate lipite unul de celălalt, același design folosit de ZTE pentru smartphone-ul Axon M.

Atunci când telefonul Axon M a fost prezentat la MWC am avut ocazia să ne jucăm cu el puțin timp și nu am rămas chiar impresionați de ceea ce am văzut acolo.

Sigur, designul Samsung este o rafinare a conceputlui prezentat de Axon, are rame mai mici ale ecranului, este mai compact, dar asta nu-l face să fie un telefon pliabil, adică să aibă un ecran flexibil.

Oricum, pe față vedem că ar fi spațiu pentru o singură cameră, iar pe spate s-ar afla un sistem dual de cameră, poziționat pe verticală. Din desene vedem și o mufă de căști și un port USB-C.

Este foarte posibil ca acest telefon să fie prezentat pe 20 februarie și la MWC în Barcelona deoarece originalul telefon pliabil ar putea fi greu de executat și de produs în serie.

Dacă se dovedește că acest telefon este „pliabilul” ce va fi prezentat de Samsung atunci mai mult ca singur vom rămâne dezamăgiți deoarece nu este o revoluție în materie de telefoane, ci doar un telefon cu un al doilea display atașat.

Pe de altă parte, cei de la Xiaomi par să aibă un telefon pliabil ce ar putea fi un hit. Telefonul chinezilor de la Xiaomi ar fi numit Dual Flex sau MiX Flex. E compus din trei părți, iar lateralele s-ar putea curba spre spate, ca să obții ceea ce ar putea trece drept telefon. Când telefonul e „desfăcut”, devine un fel de tabletă.