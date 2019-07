Telefonul pliabil Huawei, pregătit de lansare. Ce s-a schimbat de la anunț

Telefonul pliabil Huawei Mate X a fost prezentat oficial în februarie 2019, însă abia în septembrie urmează să fie lansat. Ce s-a schimbat de atunci?

Telefonul pliabil Huawei Mate X a fost prezentat în cadrul MWC din Barcelona, iar data inițială de lansare ar fi fost cândva în luna iunie. Din cauza problemelor de care s-a lovit Samsung Galaxy Fold, Huawei a decis să mai amâne lansarea până în septembrie pentru a fi sigură că nu sunt probleme.

De atunci până acum s-au făcut câteva modificări, iar noul telefon ar fi ceva mai ușor și ar avea o baterie mai mică decât cea prezentată inițial.

Cu ce vine Mate X, telefonul pliabil al Huawei

Versiunea finală a Huawei Mate X ar trebui să aibă un ecran OLED de 8 inci cu o rezoluție de 2480 x 2200 pixeli. Când este pliat, ecranul este de 6,6 inci și are un raport de aspect de 19,5:9. Dimensiunile telefonului (161,3 x 146,2 x 5,4 mm) rămân la fel, însă versiunea finală va fi cu 8 grame mai ușoară, telefonul cântărind 287 de grame.

De unde ar putea apărea această „pierdere” în greutate? De la faptul că bateria de pe Huawei Mate X va fi cu 100 mAh mai mică decât se credea inițial. Telefonul chinezilor ar avea un procesor Kirin 980, conectivitate 5G, iar bateria va fi de 4400 mAh.

Modelul vine în configurații diferite: 6 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare, 8 GB și 256 GB spațiu de stocare, dar și cu 12 GB RAM și 512 GB. Telefonul are suport pentru carduri nano SD până la 256 GB.

Noi am avut ocazia să testăm produsul, timp de o oră, în luna mai a acestui an și am fost impresionat de conceptul telefonului pliabil, nu neapărat de produsul pe care Huawei plănuiește să-l lanseze.

Încă nu știm dacă toate modelele de Mate X se vor vinde în toată lumea. Ce știm este că varianta cu 8 GB RAM și 512 GB spațiu de stocare s-ar vinde cu 2300 de euro în Europa. Cel mai probabil vom afla mai multe în cadrul târgului IFA 2019, de la începutul lunii septembrie.