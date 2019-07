Telefoane Digi ieftine care nu-și bat joc de banii tăi

Grupul Digi | RCS-RDS s-a bucurat de-o creștere constantă în ultimii ani. Succesul a venit datorită prețurilor mici. Chiar și așa, tot a strâns în ofertă câteva telefoane bune, iar prețul e decent. Am adunat câteva dintre ele să știi după ce să te uiți.

Ultimul mare anunț al Digi a fost legat de 5G. Operatorul a promis că anul acesta va investi în câteva orașe. Totodată, fiecare site va avea acoperire prin fibră optică pentru viteze de până la 10 Gbps. Primele stații de bază, instalate în iulie și august cu suportul Ericsson și Huawei, vor fi în București – la food court în mall, câteva parcuri și în centrul vechi. Vor fi și în orașele Constanța și Mamaia, Oradea, Cluj și Iași.

După ce-a trecut de 5G, a rămas ceea ce Digi e: operatorul cu prețuri mici. Iar dacă la abonamente are prețuri mici, am căutat și telefoane pe măsură.

Ce telefoane Digi ieftine ai putea cumpăra fără regrete

Samsung Galaxy A10 : ecran de 6,2 inci, Android 9 Pie și un preț de 700 de lei

: ecran de 6,2 inci, Android 9 Pie și un preț de 700 de lei Nokia 4.2 cu ecran de 5,71 inci, Android 9 Pie și preț de 800 de lei

cu ecran de 5,71 inci, Android 9 Pie și preț de 800 de lei Motorola One Vision se remarcă dintre toate. Are un ecran de 6,34 inci, foarte alungit, cameră duală și Android 9 Pie. Sigur, prețul e pe măsură: 1.400 de lei

Am lăsat la final o surpriză: Xiaomi Mi Mix 3 5G cu 6 GB de memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare. Telefonul are Android 9 Pie cu interfața MIUI 10 și o baterie de 3.800 mAh. După cum ți-ai dat seama din nume, este un telefon 5G. Și e cel mai ieftin telefon 5G pe care Digi îl are: 3.000 de lei.

Ce înseamnă 5G de la RCS-RDS

După stațiile din iulie și august, Digi | RCS-RDS a promis că va instala mai multe în septembrie. Urmează: Brașov, Timișoara, Craiova, Sibiu, Sinaia, Bușteni, Predeal, Poiana Brașov. Vor fi utilizate echipamente de la principalii furnizori de tehnologie, cum ar fi Ericsson, Huawei și Nokia.

Mai mult, Huawei e una dintre companiile care furnizează telefon 5G. E vorba de Huawei Mate 20X 5G. Acesta are însă un cost imens, de peste 6.000 de lei, așa că poate nu sari direct pe el.