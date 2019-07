Telefonul Digi pe care nu-l are nimeni în România: de ce costă o avere?

Grupul Digi | RCS-RDS a reușit să fie în atenția tuturor cu un anunț recent. Faptul mai puțin cunoscut e că a reușit să aducă în România un telefon extraordinar. Până acum, e singurul operator care s-a „înhămat” la așa ceva. Ce are însă special acest model de Huawei?

Pe 26 iunie, Vodafone a fost primul operator din România care să anunțe abonamente 5G. Are și un telefon pe care să încerci așa ceva: Xiaomi Mi Mix 3 5G. O zi mai târziu, Digi a intrat în joc și-a anunțat abonament 5G, dar și un telefon spectaculos, pe lângă acel Xiaomi.

În primă fază, Digi promite, pentru 5G, că fiecare site va avea acoperire prin fibră optică pentru viteze de până la 10 Gbps. Primele stații de bază, instalate în iulie și august cu suportul Ericsson și Huawei, vor fi în București – la food court în mall, câteva parcuri și în centrul vechi. Vor fi și în orașele Constanța și Mamaia, Oradea, Cluj și Iași.

Pe ce telefon poți să ai 5G de la Digi

Telefonul prin care Digi a surprins e Huawei Mate 20X 5G. Acest model costă mult – 6.300 de lei -, e acum la precomandă și e ceva mai interesant decât modelul Mate 20 Pro, anunțat în toamnă.

Are un ecran OLED cu o diagonală de 7,2 inci FHD+ (1080 x 2244 pixeli), procesor Kirin 980, 8 GB memorie RAM și 256 GB spațiu de stocare. Pe spate are același sistem foto de pe Mate 20 Pro (40 MP + 20 MP + 8 MP). Însă senzorul telefoto oferă un zoom optic de 5x. În față are o cameră de 24 MP. Bateria este de 4.200 mAh și se încarcă rapid la 40 de wați.

E o „bestie” de telefon, iar modelul adus de Digi e compatibil și cu rețeaua 5G. Prețul mare e justificat de modulul 5G. În piața liberă, telefonul fără 5G e ceva mai ieftin.

Xiaomi și Huawei nu sunt singurii producători care au telefoane 5G. Galaxy S10 5G, de la Samsung, e folosit deja în Coreea de Sud și alte câteva țări. Totuși, Digi a continuat parteneriatul de succes cu Huawei, care furnizează și partea de rețelistică.