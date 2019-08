Telefoane Digi ieftine: 5 modele pe care le iei cu zero lei

Digi are o rundă de reduceri de care să profiți în această perioadă. Cele mai bune telefoane sunt cele pentru care dai zero lei. Sunt cu Android și au hardware bun.

În lupta cu Telekom, operatorul pe care îl va întrece curând și pe piața din România, grupul Digi | RCS-RDS încearcă să atragă clienți noi prin portare. Astfel, dacă îți aduci numărul de telefon în această rețea, o poți face cu un telefon nou. Campania de acum aduce super telefoane la prețuri bune. Am ales însă doar modele pe care le iei cu zero lei avans.

Telefoanele Digi ieftine pe care dai zero lei avans

Xiaomi Mi Mix3 5G cu 6 GB memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare – 125 de lei pe lună / același telefon e disponibil și cu 128 GB spațiu de stocare la un preț de 131,3 lei pe lună

Samsung Galaxy A50 cu 4 GB memorie RAM și 128 GB stocare – 62,5 lei pe lună

Motorola G7 Plus cu 4 GB RAM și 64 GB stocare – 50 de lei pe lună

Digi K1 cu 6 GB RAM și 64 GB stocare – 41,5 lei pe lună

Samsung Galaxy A40 cu 4 GB RAM și 64 GB stocare – 45,5 lei pe lună

Care sunt condițiile prin care cumperi telefoanele în rate

Dacă portezi un singur telefon, și alegi implicit un singur abonament, acesta e Digi Optim Nelimitat care costă cinci euro pe lună. Ai convorbiri nelimitate în rețele naționale și fixe și 50 GB trafic de date la viteze mari. Altfel, internetul e nelimitat, dar la viteză mai mică.

Telefoanele pot fi cumpărate în rate, cu plată la factură, prin finanțare ING Acum sau UniCredit Consumer Financing. Sunt 24 de rate, fără dobândă, și comisioane zero.

În cazul ING Acum, trebuie să îndeplinești câteva condiții. Trebuie să ai cetăţenie română şi domiciliu in România, minimum 18 ani și maximum 61 de ani (pentru femei) sau 63 de ani (pentru bărbaţi) și venituri de minimum 1.000 lei, din salarii sau pensii. Dacă întrunești condițiile, poți lua un telefon cu zero lei de la Digi. Îți mai trebuie vechime în muncă de cel puțin un an și cel puțin șase luni la ultimul angajator.

În cazul telefoanelor de la Digi cumpărate prin finanțarea UniCredit, trebuie să ai între 18 și 70 de ani, minimum un an vechime în muncă din care minimum trei luni la actualul angajator și un venit minim de 450 lei.

Oferta e valabilă până la final de august. Ai detaliile pe site-ul Digi.