Țara în care nu poți cumpăra o Dacia oricât de mult ți-ai dori una

În Europa, America de Sud și chiar Africa, Dacia a făcut impresie bună. Chiar și așa, Renault n-o distribuie peste tot, nici măcar sub propria marcă. Astfel, încă mai sunt țări dezvoltate în care nu poți conduce așa ceva decât dacă investești foarte mulți bani.

Mașinile produse de Dacia sunt vândute sub această marcă mai ales în Europa. În America de Sud, de exemplu, Renault le vinde sub marca sa. În Asia, tot sub marca Renault sunt cele mai populare, iar în nordul Africii le-ai putea găsi sub marca Dacia.

Totuși, în Statele Unite ale Americii nu poți avea o Dacia. Sau cel puțin nu poți oficial. Iar mașina a ajuns deja în atenția pasionaților de automobile de-acolo. Publicația HotCars a făcut chiar și două topuri în care a inclus mașina românească.

Dacia Duster e dorită în SUA

În primul top al HotCars, Dacia Duster e inclusă în clasamentul: „Cele mai cool 10 mașini europene pe care nu le poți avea în SUA”. Aici e cu atât mai interesant, cu cât referința la mașina românească vine prin prisma prețului. În timp ce americanii au devenit mai conștienți asupra mediului, au căutat modele mai ieftine, mai economice, mai utile în loc să le caute cât mai mari, cât mai zgomotoase.

„Americanii tânjesc după designul elegant și după prețul mașinii. E dificil pentru ei să înțeleagă de ce mașina nu e vândută în State […].”

HotCars

Al doilea clasament e denumit: „10 branduri auto excelente care nu sunt disponibile în America de Nord”. Aici, Dacia e pe locul 8. Autorul face trimitere la jocul PUBG, unde există o Dacia 1300. Tot Duster se remarcă drept un crossover SUV excelent pentru majoritatea nevoilor șoferilor din SUA.

Ce-i drept, Dacia a ajuns în SUA, dar nu oficial, ci din pasiunea unui român. Eduard Palaghiță a dus două modele 1300 și două Renault 12. În 2017, Palaghiță a stabilit și un record deloc mărunt pentru Dacia. În 10 zile, la volanul mașinii, el a parcurs 4.000 de kilometri între coasta de est și coasta de vest pe Route 66, celebrul drum care conectează cele două părți ale Americii. La un moment dat a fost oprit și de poliție.